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"Зеленский волнуется". СМИ заметили тревожный сигнал для Украины - РИА Новости, 07.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914471431.html
"Зеленский волнуется". СМИ заметили тревожный сигнал для Украины
"Зеленский волнуется". СМИ заметили тревожный сигнал для Украины - РИА Новости, 07.12.2023
"Зеленский волнуется". СМИ заметили тревожный сигнал для Украины
Responsible Statecraft. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:22
2023-12-07T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украина ушла на второй план на политических дебатах в Соединенных Штатах накануне президентских выборов, что должно беспокоить президента Владимира Зеленского, пишет Responsible Statecraft."Вот, собственно, и все. После 130 миллиардов долларов денег американских налогоплательщиков с 2022 года &lt;…&gt; экономика Украины находится в таком состоянии, что Запад вынужден ее поддерживать, а НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у нее, похоже, даже нет, этому вопросу уделили всего несколько минут (во время президентских дебатов республиканцев. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Отмечается, что Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией. Республиканцы уже несколько месяцев не одобряют новую помощь Киеву, что, возможно, объясняется снижением значимости Украины.Кроме того, автор статьи обратила внимание, что исчез старый аргумент о том, что на карту якобы поставлен свободный мир или что обязательства Вашингтона перед украинцами представляют собой вопрос морали. Она также напомнила, что подобное уже происходило с Ираком и Афганистаном во время предыдущих президентских дебатов 2012 и 2016 годов.Накануне законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США.В связи с неопределенностью по этому вопросу президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.Как заявили накануне в Белом доме, существует большой риск, что Украина может потерпеть поражение в конфликте, если помощь со стороны США прекратится.Байден осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
https://ria.ru/20231207/ostin-1914452321.html
https://ria.ru/20231207/vybory-1914393720.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914383662.html
украина
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
"Зеленский волнуется". СМИ заметили тревожный сигнал для Украины

RS: Зеленского должно беспокоить угасание интереса к Украине в США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Украина ушла на второй план на политических дебатах в Соединенных Штатах накануне президентских выборов, что должно беспокоить президента Владимира Зеленского, пишет Responsible Statecraft.
"Вот, собственно, и все. После 130 миллиардов долларов денег американских налогоплательщиков с 2022 года <…> экономика Украины находится в таком состоянии, что Запад вынужден ее поддерживать, а НАТО обещает, что увеличит поставки оружия, которого у нее, похоже, даже нет, этому вопросу уделили всего несколько минут (во время президентских дебатов республиканцев. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
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Отмечается, что Зеленский должен быть очень обеспокоен складывающейся ситуацией. Республиканцы уже несколько месяцев не одобряют новую помощь Киеву, что, возможно, объясняется снижением значимости Украины.
Кроме того, автор статьи обратила внимание, что исчез старый аргумент о том, что на карту якобы поставлен свободный мир или что обязательства Вашингтона перед украинцами представляют собой вопрос морали. Она также напомнила, что подобное уже происходило с Ираком и Афганистаном во время предыдущих президентских дебатов 2012 и 2016 годов.
Накануне законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США.
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В связи с неопределенностью по этому вопросу президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
Как заявили накануне в Белом доме, существует большой риск, что Украина может потерпеть поражение в конфликте, если помощь со стороны США прекратится.
Байден осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТО
 
 
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