https://ria.ru/20231207/ukraina-1914353781.html

В Кремле отреагировали на слова Байдена о помощи Киеву

В Кремле отреагировали на слова Байдена о помощи Киеву - РИА Новости, 07.12.2023

В Кремле отреагировали на слова Байдена о помощи Киеву

США являются локомотивом поощрения украинцев на войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:02

2023-12-07T14:02

2023-12-07T14:06

в мире

сша

украина

джо байден

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США являются локомотивом поощрения украинцев на войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от Штатов будет под вопросом. Байден заявил, что весь мир смотрит, что сделают США."Здесь трудно сказать, но естественно Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну", - прокомментировал заявление Байдена Песков.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

сша

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, джо байден, дмитрий песков