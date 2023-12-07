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В Кремле отреагировали на слова Байдена о помощи Киеву - РИА Новости, 07.12.2023
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14:02 07.12.2023 (обновлено: 14:06 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914353781.html
В Кремле отреагировали на слова Байдена о помощи Киеву
В Кремле отреагировали на слова Байдена о помощи Киеву - РИА Новости, 07.12.2023
В Кремле отреагировали на слова Байдена о помощи Киеву
США являются локомотивом поощрения украинцев на войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:02
2023-12-07T14:06
в мире
сша
украина
джо байден
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США являются локомотивом поощрения украинцев на войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от Штатов будет под вопросом. Байден заявил, что весь мир смотрит, что сделают США."Здесь трудно сказать, но естественно Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну", - прокомментировал заявление Байдена Песков.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
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в мире, сша, украина, джо байден, дмитрий песков
В мире, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков
В Кремле отреагировали на слова Байдена о помощи Киеву

Песков назвал США локомотивом поощрения украинцев на войну

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США являются локомотивом поощрения украинцев на войну, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжение поддержки Киева со стороны союзников Вашингтона без новых средств от Штатов будет под вопросом. Байден заявил, что весь мир смотрит, что сделают США.
"Здесь трудно сказать, но естественно Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну", - прокомментировал заявление Байдена Песков.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденДмитрий Песков
 
 
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