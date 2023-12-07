https://ria.ru/20231207/ukraina-1914310525.html

США рискуют получить на Украине второй Вьетнам, заявил Нарышкин

США рискуют получить на Украине второй Вьетнам, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023

США рискуют получить на Украине второй Вьетнам, заявил Нарышкин

США рискуют устроить себе на Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:01

2023-12-07T12:01

2023-12-07T12:10

специальная военная операция на украине

сша

украина

вьетнам

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860017137_0:249:3073:1978_1920x0_80_0_0_d3d3c22e01e7e1b65aa25c12e6e95d94.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США рискуют устроить себе на Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Высока вероятность, что дальнейшая поддержка киевской хунты, особенно с учетом все большей "токсичности" украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада. Сама же Украина будет чем дальше, тем больше превращаться в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик"."В конечном итоге США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет мало-мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло", - добавил директор СВР.

https://ria.ru/20230820/bayden-1890648489.html

сша

украина

вьетнам

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, украина, вьетнам, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, ситуация в днр и лнр