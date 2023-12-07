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США рискуют получить на Украине второй Вьетнам, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 07.12.2023 (обновлено: 12:10 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914310525.html
США рискуют получить на Украине второй Вьетнам, заявил Нарышкин
США рискуют получить на Украине второй Вьетнам, заявил Нарышкин - РИА Новости, 07.12.2023
США рискуют получить на Украине второй Вьетнам, заявил Нарышкин
США рискуют устроить себе на Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:01
2023-12-07T12:10
специальная военная операция на украине
сша
украина
вьетнам
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США рискуют устроить себе на Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Высока вероятность, что дальнейшая поддержка киевской хунты, особенно с учетом все большей "токсичности" украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада. Сама же Украина будет чем дальше, тем больше превращаться в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик"."В конечном итоге США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет мало-мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло", - добавил директор СВР.
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сша, украина, вьетнам, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Вьетнам, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
США рискуют получить на Украине второй Вьетнам, заявил Нарышкин

Нарышкин: США рискуют устроить себе на Украине вторую войну во Вьетнаме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. США рискуют устроить себе на Украине "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока Белый дом не возглавит здравомыслящий человек, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Высока вероятность, что дальнейшая поддержка киевской хунты, особенно с учетом все большей "токсичности" украинской темы для трансатлантического единства и западного общества в целом, ускорит падение международного авторитета Запада. Сама же Украина будет чем дальше, тем больше превращаться в "черную дыру", поглощающую материальные и людские ресурсы", - написал Нарышкин в статье для журнала "Разведчик".
"В конечном итоге США рискуют устроить себе "второй Вьетнам", с которым придется иметь дело каждой новой американской администрации до тех пор, пока к власти в Вашингтоне не придет мало-мальски здравомыслящий человек, у которого найдется достаточно смелости и решимости заткнуть это "жерло", - добавил директор СВР.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаВьетнамРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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