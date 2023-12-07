https://ria.ru/20231207/ukraina-1914307695.html

Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине

Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 07.12.2023

Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине

Европе пора прекратить слепо следовать за США и начать подталкивать Украину к заключению мирного договора с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:52

2023-12-07T11:52

2023-12-07T11:52

в мире

украина

сша

франция

флориан филиппо

владимир зеленский

джо байден

патриот

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европе пора прекратить слепо следовать за США и начать подталкивать Украину к заключению мирного договора с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Либо мы следуем как собаки (за Вашингтоном – Прим. Ред.) и губим себя зазря, либо мы прекращаем всё и добиваемся мира!" — написал он.Филиппо заключил, что новость о том, что законопроект о выделении более ста миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США, стала катастрофой для Владимира Зеленского.В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914272164.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, джо байден, патриот