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Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 07.12.2023
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11:52 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914307695.html
Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 07.12.2023
Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине
Европе пора прекратить слепо следовать за США и начать подталкивать Украину к заключению мирного договора с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:52
2023-12-07T11:52
в мире
украина
сша
франция
флориан филиппо
владимир зеленский
джо байден
патриот
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европе пора прекратить слепо следовать за США и начать подталкивать Украину к заключению мирного договора с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Либо мы следуем как собаки (за Вашингтоном – Прим. Ред.) и губим себя зазря, либо мы прекращаем всё и добиваемся мира!" — написал он.Филиппо заключил, что новость о том, что законопроект о выделении более ста миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США, стала катастрофой для Владимира Зеленского.В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914272164.html
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в мире, украина, сша, франция, флориан филиппо, владимир зеленский, джо байден, патриот
В мире, Украина, США, Франция, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Джо Байден, Патриот
Во Франции сделали шокирующее заявление об Украине

Филиппо: Европе надо подталкивать Украину к миру с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Европе пора прекратить слепо следовать за США и начать подталкивать Украину к заключению мирного договора с Россией, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Либо мы следуем как собаки (за Вашингтоном – Прим. Ред.) и губим себя зазря, либо мы прекращаем всё и добиваемся мира!" — написал он.
Филиппо заключил, что новость о том, что законопроект о выделении более ста миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США, стала катастрофой для Владимира Зеленского.
В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Исчезнет. В США рассказали о чудовищных планах на Украину
Вчера, 09:44
 
В миреУкраинаСШАФранцияФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийДжо БайденПатриот
 
 
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