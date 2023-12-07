Рейтинг@Mail.ru
СМИ: предсказание Путина о США и Украине начинает сбываться - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 07.12.2023 (обновлено: 14:25 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914292893.html
СМИ: предсказание Путина о США и Украине начинает сбываться
СМИ: предсказание Путина о США и Украине начинает сбываться - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: предсказание Путина о США и Украине начинает сбываться
Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от конфликта на Украине, пишет WION."Его предсказание о том, что США и Европа... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:00
2023-12-07T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_acb25d1dd983192fdcd52484c4fce270.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от конфликта на Украине, пишет WION."Его предсказание о том, что США и Европа "устанут", &lt;…&gt; уже начинает сбываться", — говорится в публикации.В статье отмечается, что на фоне внутренних разногласий в Вашингтоне все более остро встает вопрос, смогут ли США продолжать поддерживать Киев так долго, сколько потребуется, в то время как выделенный на это бюджет уже почти иссяк.&quot;И еще до того, как станут известны результаты президентских выборов 2024 года в США, становится абсолютно ясно: больше нет никаких гарантий того, что Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги, как бы долго ни продлился этот конфликт&quot;, — пишет СМИ.Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты поддержки и объем вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231207/ssha-1914273831.html
https://ria.ru/20231207/rossiya-1914267335.html
https://ria.ru/20231207/pushkov-1914256428.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910176438_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_d0af295d696e255429095a716e14c244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, США, Киев
СМИ: предсказание Путина о США и Украине начинает сбываться

WION: предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от конфликта на Украине, пишет WION.

"Его предсказание о том, что США и Европа "устанут", <…> уже начинает сбываться", — говорится в публикации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ
Вчера, 09:56
В статье отмечается, что на фоне внутренних разногласий в Вашингтоне все более остро встает вопрос, смогут ли США продолжать поддерживать Киев так долго, сколько потребуется, в то время как выделенный на это бюджет уже почти иссяк.
«

"И еще до того, как станут известны результаты президентских выборов 2024 года в США, становится абсолютно ясно: больше нет никаких гарантий того, что Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги, как бы долго ни продлился этот конфликт", — пишет СМИ.

Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Трагедия. Такер Карлсон сделал шокирующее заявление о России
Вчера, 09:15
Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты поддержки и объем вооружений сокращаются.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
"Прежде было немыслимо". Пушков указал на драматический сдвиг в США
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала