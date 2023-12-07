СМИ: предсказание Путина о США и Украине начинает сбываться
WION: предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от конфликта на Украине, пишет WION.
"Его предсказание о том, что США и Европа "устанут", <…> уже начинает сбываться", — говорится в публикации.
"Его предсказание о том, что США и Европа "устанут", <…> уже начинает сбываться", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что на фоне внутренних разногласий в Вашингтоне все более остро встает вопрос, смогут ли США продолжать поддерживать Киев так долго, сколько потребуется, в то время как выделенный на это бюджет уже почти иссяк.
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"И еще до того, как станут известны результаты президентских выборов 2024 года в США, становится абсолютно ясно: больше нет никаких гарантий того, что Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги, как бы долго ни продлился этот конфликт", — пишет СМИ.
Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты поддержки и объем вооружений сокращаются.