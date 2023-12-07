https://ria.ru/20231207/ukraina-1914292893.html

СМИ: предсказание Путина о США и Украине начинает сбываться

СМИ: предсказание Путина о США и Украине начинает сбываться - РИА Новости, 07.12.2023

СМИ: предсказание Путина о США и Украине начинает сбываться

Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от конфликта на Украине, пишет WION."Его предсказание о том, что США и Европа... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:00

2023-12-07T11:00

2023-12-07T14:25

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость Запада от конфликта на Украине, пишет WION."Его предсказание о том, что США и Европа "устанут", <…> уже начинает сбываться", — говорится в публикации.В статье отмечается, что на фоне внутренних разногласий в Вашингтоне все более остро встает вопрос, смогут ли США продолжать поддерживать Киев так долго, сколько потребуется, в то время как выделенный на это бюджет уже почти иссяк."И еще до того, как станут известны результаты президентских выборов 2024 года в США, становится абсолютно ясно: больше нет никаких гарантий того, что Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги, как бы долго ни продлился этот конфликт", — пишет СМИ.Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты поддержки и объем вооружений сокращаются.

https://ria.ru/20231207/ssha-1914273831.html

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914267335.html

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в мире, украина, владимир путин, сша, киев