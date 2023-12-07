https://ria.ru/20231207/ukraina-1914272164.html
Исчезнет. В США рассказали о чудовищных планах на Украину
Исчезнет. В США рассказали о чудовищных планах на Украину - РИА Новости, 07.12.2023
Исчезнет. В США рассказали о чудовищных планах на Украину
США нет дела до проигравшей Украины, от которой они уже пытаются отделаться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:44
2023-12-07T09:44
2023-12-07T13:37
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США нет дела до проигравшей Украины, от которой они уже пытаются отделаться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Все американцы вывесили в соцсетях украинский флаг, чтобы лучше себя чувствовать. <…> Теперь, когда Киев проиграл, этот флаг исчезнет, а, может быть, он уже исчез", — сказал он.Эксперт добавил, что США не желают ассоциироваться с поражением, коим для них стал этот конфликт, и постепенно бросают Украину как "дурную привычку".В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
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в мире, сша, украина, киев, скотт риттер, джо байден
В мире, США, Украина, Киев, Скотт Риттер, Джо Байден
Исчезнет. В США рассказали о чудовищных планах на Украину
Риттер: Украина стала для США дурной привычкой, которую они хотят бросить
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
США нет дела до проигравшей Украины, от которой они уже пытаются отделаться, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
"Все американцы вывесили в соцсетях украинский флаг, чтобы лучше себя чувствовать. <…> Теперь, когда Киев проиграл, этот флаг исчезнет, а, может быть, он уже исчез", — сказал он.
Эксперт добавил, что США не желают ассоциироваться с поражением, коим для них стал этот конфликт, и постепенно бросают Украину как "дурную привычку".
В США все сильнее растет недовольство многомиллиардными тратами на помощь Украине. Из-за этого президенту США Джо Байдену даже пришлось выступить со специальным обращением к конгрессу. Он призвал срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам главы Белого дома, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.
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