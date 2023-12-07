https://ria.ru/20231207/ukraina-1914251804.html

"Вглубь": в США объяснили, как Россия "раздавит" Украину

"Вглубь": в США объяснили, как Россия "раздавит" Украину - РИА Новости, 07.12.2023

"Вглубь": в США объяснили, как Россия "раздавит" Украину

Россия готовится наносить удары по ключевой инфраструктуре Украины, чем ее и раздавит, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса США, геополитический... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T04:50

2023-12-07T04:50

2023-12-07T04:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия готовится наносить удары по ключевой инфраструктуре Украины, чем ее и раздавит, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт на своей странице в социальной сети X."Россия планирует собрать более тысячи ракет для нанесения ударов вглубь Украины, они будут нацелены на ключевую инфраструктуру", — считает эксперт.Вейхерт признал, что такого развития событий можно было бы избежать, если бы США еще полтора года назад приложили усилия для прекращения огня."Теперь русские просто раздавят Украину", — заключил эксперт.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231207/operatsiya-1914249310.html

https://ria.ru/20231207/spetsnaz-1914246912.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша