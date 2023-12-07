https://ria.ru/20231207/ukraina-1914251804.html
"Вглубь": в США объяснили, как Россия "раздавит" Украину
"Вглубь": в США объяснили, как Россия "раздавит" Украину - РИА Новости, 07.12.2023
"Вглубь": в США объяснили, как Россия "раздавит" Украину
Россия готовится наносить удары по ключевой инфраструктуре Украины, чем ее и раздавит, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса США, геополитический... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T04:50
2023-12-07T04:50
2023-12-07T04:50
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия готовится наносить удары по ключевой инфраструктуре Украины, чем ее и раздавит, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт на своей странице в социальной сети X."Россия планирует собрать более тысячи ракет для нанесения ударов вглубь Украины, они будут нацелены на ключевую инфраструктуру", — считает эксперт.Вейхерт признал, что такого развития событий можно было бы избежать, если бы США еще полтора года назад приложили усилия для прекращения огня."Теперь русские просто раздавят Украину", — заключил эксперт.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США
"Вглубь": в США объяснили, как Россия "раздавит" Украину
Вейхерт: Россия "раздавит" Украину ударами тысяч ракет по инфраструктуре
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Россия готовится наносить удары по ключевой инфраструктуре Украины, чем ее и раздавит, такое мнение выразил бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Евразийского научно-исследовательского института Брэндон Вейхерт на своей странице в социальной сети X
.
"Россия планирует собрать более тысячи ракет для нанесения ударов вглубь Украины, они будут нацелены на ключевую инфраструктуру", — считает эксперт.
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Вейхерт признал, что такого развития событий можно было бы избежать, если бы США еще полтора года назад приложили усилия для прекращения огня.
«
"Теперь русские просто раздавят Украину", — заключил эксперт.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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