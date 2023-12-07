https://ria.ru/20231207/ukraina-1914249012.html

СМИ: Украина попросила у США вертолеты Apache и самолеты F/A-18 Hornet

СМИ: Украина попросила у США вертолеты Apache и самолеты F/A-18 Hornet - РИА Новости, 07.12.2023

СМИ: Украина попросила у США вертолеты Apache и самолеты F/A-18 Hornet

Минобороны Украины попросило у США, где не могут согласовать выделение помощи Киеву, системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T03:29

2023-12-07T03:29

2023-12-07T07:44

украина

сша

россия

сергей лавров

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дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минобороны Украины попросило у США, где не могут согласовать выделение помощи Киеву, системы противоракетной обороны THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, передает агентство Рейтер со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы."Официальные лица министерства обороны Украины представили на закрытом заседании конференции в Вашингтоне список вооружений, необходимых для удовлетворения потребностей сил обороны Украины", - говорится в сообщении. В список вошли системы ПРО THAAD, истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster. В ночь на четверг законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. Принять документ не помогло даже специальное обращение президента США Джо Байдена, призвавшего конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Как указывал министр, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20231206/svo-1914114820.html

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украина, сша, россия, сергей лавров, джо байден, дмитрий песков, нато, f/a-18, с-130, в мире