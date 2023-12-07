https://ria.ru/20231207/ukraina-1914242989.html

Глава офиса Зеленского анонсировал принятие Радой "важных законов"

Глава офиса Зеленского анонсировал принятие Радой "важных законов" - РИА Новости, 07.12.2023

Глава офиса Зеленского анонсировал принятие Радой "важных законов"

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре сообщил главе венгерского МИД Петеру Сийярто, что верховная рада Украины готовится принять... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T01:01

2023-12-07T01:01

2023-12-07T01:01

украина

венгрия

будапешт

петер сийярто

андрей ермак

виктор орбан

евросоюз

совет европы

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БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в телефонном разговоре сообщил главе венгерского МИД Петеру Сийярто, что верховная рада Украины готовится принять ряд "важных законов", заявил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолаи. Он сообщил, что разговор состоялся по инициативе Ермака, который находится в Вашингтоне. "Андрей Ермак сообщил Петеру Сийярто, что украинский парламент готовится принять несколько важных законов. Глава МИД Венгрии поблагодарил и принял к сведению. Стороны согласились, что необходимо улучшение отношений между Венгрией и Украиной и что лучшим средством для этого является прямой личный диалог. Поэтому была достигнута договоренность, что Петер Сийярто и Андрей Ермак встретятся лично", - приводит слова Пацолаи агентство MTI. По его словам, в ходе разговора Ермак предложил устроить личную встречу Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "Петер Сийярто ответил, что, разумеется, венгерская сторона открыта для такой встречи, но она имеет смысл только в том случае, если есть шанс, что такая встреча завершится положительным результатом. Для этого необходима тщательная подготовка и предварительные обсуждения", - отметил пресс-секретарь. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве. Сийярто ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. В июне 2022 года Зеленский в телефонном разговоре пригласил Орбана на Украину. В марте 2023 года глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его ведомство работает над подготовкой визита Орбана в Киев, он состоится в подходящее время.

https://ria.ru/20231205/prizyvniki-1913984648.html

https://ria.ru/20231129/nato-1912657520.html

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украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, андрей ермак, виктор орбан, евросоюз, совет европы, венецианская комиссия, в мире