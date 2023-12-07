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УФАС завело дело на "Ёбидоёби" из-за рекламы с "куни" в Приморье - РИА Новости, 07.12.2023
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10:43 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ufas-1914287767.html
УФАС завело дело на "Ёбидоёби" из-за рекламы с "куни" в Приморье
УФАС завело дело на "Ёбидоёби" из-за рекламы с "куни" в Приморье - РИА Новости, 07.12.2023
УФАС завело дело на "Ёбидоёби" из-за рекламы с "куни" в Приморье
Приморское УФАС России возбудило дело в отношении сети доставки суши и роллов "Ёбидоёби" из-за использования непристойного, по данным управления, слова в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:43
2023-12-07T10:43
происшествия
россия
артёмовский городской округ
уфас
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Приморское УФАС России возбудило дело в отношении сети доставки суши и роллов "Ёбидоёби" из-за использования непристойного, по данным управления, слова в наружной рекламе в Артеме, сообщает ведомство в Telegram. "Приморское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Ёбидоёби". Поводом для возбуждения дела стали многочисленные обращения граждан относительно рекламы, распространяемой организацией", - говорится в сообщении. Отмечается, что в управление поступило заявление администрации Артемовского городского округа по поводу наружной рекламы фирмы, размещенной рядом с остановкой автобусов. На ней написано: "В пятницу начинай с Куни Ли!". По мнению заявителя, реклама является оскорбительной и непристойной. "Рассмотрев обращение, Приморское УФАС России пришло к выводу, что поскольку слово "куни" имеет непристойный и оскорбительный характер, его использование в рекламе может нарушать требования ч.6 ст.5 ФЗ "О рекламе". Рассмотрение дела состоится 26 декабря", - отмечает управление. В начале апреля красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что название – это транслитерация японской фразы "День недели - суббота". В начале мая компания "Ёбидоёби" подала апелляцию на решение Красноярского суда о смене названия, жалоба была оставлена без движения. В сентябре в компании сообщили, что возобновили работу над ней.
https://ria.ru/20231206/shabutdinov-1914120018.html
россия
артёмовский городской округ
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Новости
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происшествия, россия, артёмовский городской округ, уфас
Происшествия, Россия, Артёмовский городской округ, УФАС
УФАС завело дело на "Ёбидоёби" из-за рекламы с "куни" в Приморье

УФАС: возбуждено дело в отношении "Ёбидоёби" из-за непристойной рекламы

© Фото : ЁбидоёбиСеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби"
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Ёбидоёби
Сеть по производству суши и роллов "Ёбидоёби". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Приморское УФАС России возбудило дело в отношении сети доставки суши и роллов "Ёбидоёби" из-за использования непристойного, по данным управления, слова в наружной рекламе в Артеме, сообщает ведомство в Telegram.
«
"Приморское УФАС России возбудило дело в отношении ООО "Ёбидоёби". Поводом для возбуждения дела стали многочисленные обращения граждан относительно рекламы, распространяемой организацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в управление поступило заявление администрации Артемовского городского округа по поводу наружной рекламы фирмы, размещенной рядом с остановкой автобусов. На ней написано: "В пятницу начинай с Куни Ли!". По мнению заявителя, реклама является оскорбительной и непристойной.
"Рассмотрев обращение, Приморское УФАС России пришло к выводу, что поскольку слово "куни" имеет непристойный и оскорбительный характер, его использование в рекламе может нарушать требования ч.6 ст.5 ФЗ "О рекламе". Рассмотрение дела состоится 26 декабря", - отмечает управление.
В начале апреля красноярский арбитражный суд обязал сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" сменить название как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. Компания утверждает, что название – это транслитерация японской фразы "День недели - суббота". В начале мая компания "Ёбидоёби" подала апелляцию на решение Красноярского суда о смене названия, жалоба была оставлена без движения. В сентябре в компании сообщили, что возобновили работу над ней.
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ПроисшествияРоссияАртёмовский городской округУФАС
 
 
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