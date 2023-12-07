https://ria.ru/20231207/udary-1914448648.html

Президент Ирана призвал как можно скорее остановить удары по Газе

Президент Ирана призвал как можно скорее остановить удары по Газе - РИА Новости, 07.12.2023

Президент Ирана призвал как можно скорее остановить удары по Газе

Бомбардировки сектора Газа должны быть остановлены как можно скорее, палестино-израильскому конфликту следует найти быстрое решение, заявил президент Ирана... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:51

2023-12-07T17:51

2023-12-07T19:05

в мире

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бомбардировки сектора Газа должны быть остановлены как можно скорее, палестино-израильскому конфликту следует найти быстрое решение, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Москве."Необходимо как можно скорее остановить бомбардировки (сектора Газа - ред.). Этот вопрос является не только вопросом нашего региона, это является вопросом всего человечества. Поэтому следует найти очень быстрое решение этого вопроса", - заявил Раиси на переговорах в Кремле.Иранский лидер отметил, что гибель более 6000 детей из-за действий "сионистского режима" в зоне конфликта, вызывает сожаление. При этом, по словам Раиси, отдельное сожаление вызывает тот факт, что действия Израиля "поддерживаются США , а также странами Запада"."Еще большее сожаление вызывает то, что международные организации, те организации, которые должны защищать права человека, они потеряли свою эффективность. Это происходит на глазах у всего мирового сообщества", - добавил он.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231207/gaza-1914447663.html

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Разрушения в Хан-Юнисе после израильских авиаударов Разрушения в Хан-Юнисе после израильских авиаударов 2023-12-07T17:51 true PT1M53S

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в мире, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль