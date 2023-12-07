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В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения
В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения - РИА Новости, 07.12.2023
В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения
Многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 2023, организованные министерством обороны Канады, начались в Грузии, сообщает пресс-служба грузинского... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:58
2023-12-07T19:58
2023-12-07T19:58
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ТБИЛИСИ, 7 дек – РИА Новости. Многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 2023, организованные министерством обороны Канады, начались в Грузии, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства. "Наряду с канадскими инструкторами в многонациональных учениях Maple Arch 23 задействованы и грузинские инструкторы. В учениях принимают участие военнослужащие из девяти стран. Силы обороны Грузии представлены различными подразделениями Восточного командования и личным составом JTEC", - говорится в заявлении. Там уточняется, что целью учений является "повышение взаимной совместимости между странами-участниками, углубление связей между странами-партнерами в сфере обороны, приближение к стандартам НАТО в процессе планирования и реализации миротворческих операций, совершенствование необходимых навыков для эффективных действий и принятия решений". По данным ведомства, это ежегодные многонациональные учения, которые поочередно проводятся в разных странах. Силы обороны Грузии впервые приняли участие в этих учениях в 2018 году в составе батальонного уровня.
https://ria.ru/20230712/gruziya-1883641604.html
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в мире, грузия, нато
В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения
В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 2023