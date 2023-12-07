https://ria.ru/20231207/ucheniya-1914475963.html

В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения

В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения - РИА Новости, 07.12.2023

В Грузии начались многонациональные командно-штабные учения

Многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 2023, организованные министерством обороны Канады, начались в Грузии, сообщает пресс-служба грузинского... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:58

2023-12-07T19:58

2023-12-07T19:58

в мире

грузия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17478/11/174781153_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_b7758557f71df41208874ae023afab71.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек – РИА Новости. Многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 2023, организованные министерством обороны Канады, начались в Грузии, сообщает пресс-служба грузинского оборонного ведомства. "Наряду с канадскими инструкторами в многонациональных учениях Maple Arch 23 задействованы и грузинские инструкторы. В учениях принимают участие военнослужащие из девяти стран. Силы обороны Грузии представлены различными подразделениями Восточного командования и личным составом JTEC", - говорится в заявлении. Там уточняется, что целью учений является "повышение взаимной совместимости между странами-участниками, углубление связей между странами-партнерами в сфере обороны, приближение к стандартам НАТО в процессе планирования и реализации миротворческих операций, совершенствование необходимых навыков для эффективных действий и принятия решений". По данным ведомства, это ежегодные многонациональные учения, которые поочередно проводятся в разных странах. Силы обороны Грузии впервые приняли участие в этих учениях в 2018 году в составе батальонного уровня.

https://ria.ru/20230712/gruziya-1883641604.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, нато