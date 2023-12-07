https://ria.ru/20231207/tur-1914340834.html

Потенциальная невеста Киркорова рассказала об отношениях с артистом

Потенциальная невеста Киркорова рассказала об отношениях с артистом - РИА Новости, 07.12.2023

Потенциальная невеста Киркорова рассказала об отношениях с артистом

Продюсер Татьяна Тур описала отношения с певцом Филиппом Киркоровым в интервью "Русский Хит", фрагмент беседы появился в Телеграм-канале радиостанции. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:36

2023-12-07T13:36

2023-12-07T13:36

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Продюсер Татьяна Тур описала отношения с певцом Филиппом Киркоровым в интервью "Русский Хит", фрагмент беседы появился в Телеграм-канале радиостанции."Это удивительно! Когда встречаются люди, которые очень похожи: в творчестве, в принципах — которые умеют любить, не возникает никаких вопросов, и какие-то вещи становятся очевидными", — рассказала продюсер."Филипп — удивительный человек и удивительный мужчина. Мы недавно с ним обсуждали, что пишут про нас, что присылают, и он сказал: “Таня, ты не поверишь! 18 лет я появлялся с разными женщинами, но ни на кого не было такой реакции, как на тебя", — призналась Тур.Тем не менее, знаменитость не призналась связывают ли ее романтические отношения с народным артистом России. Ранее король российской поп-сцены появился с Татьяной Тур на премьере комедия "Тёща", чем подогрел слухи об их романе. А затем на церемонии "Золотой Граммофон" на безымянном пальце Киркорова заметили кольцо.

https://ria.ru/20231129/kirkorov-1912770508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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