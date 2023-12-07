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Потенциальная невеста Киркорова рассказала об отношениях с артистом - РИА Новости, 07.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
13:36 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/tur-1914340834.html
Потенциальная невеста Киркорова рассказала об отношениях с артистом
Потенциальная невеста Киркорова рассказала об отношениях с артистом - РИА Новости, 07.12.2023
Потенциальная невеста Киркорова рассказала об отношениях с артистом
Продюсер Татьяна Тур описала отношения с певцом Филиппом Киркоровым в интервью "Русский Хит", фрагмент беседы появился в Телеграм-канале радиостанции. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:36
2023-12-07T13:36
шоубиз
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Продюсер Татьяна Тур описала отношения с певцом Филиппом Киркоровым в интервью "Русский Хит", фрагмент беседы появился в Телеграм-канале радиостанции."Это удивительно! Когда встречаются люди, которые очень похожи: в творчестве, в принципах — которые умеют любить, не возникает никаких вопросов, и какие-то вещи становятся очевидными", — рассказала продюсер."Филипп — удивительный человек и удивительный мужчина. Мы недавно с ним обсуждали, что пишут про нас, что присылают, и он сказал: “Таня, ты не поверишь! 18 лет я появлялся с разными женщинами, но ни на кого не было такой реакции, как на тебя", — призналась Тур.Тем не менее, знаменитость не призналась связывают ли ее романтические отношения с народным артистом России. Ранее король российской поп-сцены появился с Татьяной Тур на премьере комедия "Тёща", чем подогрел слухи об их романе. А затем на церемонии "Золотой Граммофон" на безымянном пальце Киркорова заметили кольцо.
https://ria.ru/20231129/kirkorov-1912770508.html
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филипп киркоров, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, слухи
Шоубиз, Филипп Киркоров, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, слухи
Потенциальная невеста Киркорова рассказала об отношениях с артистом

Продюсер Татьяна Тур назвала Филиппа Киркорова "удивительным мужчиной"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров и продюсер Татьяна Тур
Певец Филипп Киркоров и продюсер Татьяна Тур - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Продюсер Татьяна Тур описала отношения с певцом Филиппом Киркоровым в интервью "Русский Хит", фрагмент беседы появился в Телеграм-канале радиостанции.
«
"Это удивительно! Когда встречаются люди, которые очень похожи: в творчестве, в принципах — которые умеют любить, не возникает никаких вопросов, и какие-то вещи становятся очевидными", — рассказала продюсер.
«
"Филипп — удивительный человек и удивительный мужчина. Мы недавно с ним обсуждали, что пишут про нас, что присылают, и он сказал: “Таня, ты не поверишь! 18 лет я появлялся с разными женщинами, но ни на кого не было такой реакции, как на тебя", — призналась Тур.
Тем не менее, знаменитость не призналась связывают ли ее романтические отношения с народным артистом России.

Ранее король российской поп-сцены появился с Татьяной Тур на премьере комедия "Тёща", чем подогрел слухи об их романе. А затем на церемонии "Золотой Граммофон" на безымянном пальце Киркорова заметили кольцо.
XXVIII Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Филипп Киркоров продемонстрировал обручальное кольцо
29 ноября, 22:41
 
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