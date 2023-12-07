Потенциальная невеста Киркорова рассказала об отношениях с артистом
Продюсер Татьяна Тур назвала Филиппа Киркорова "удивительным мужчиной"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Продюсер Татьяна Тур описала отношения с певцом Филиппом Киркоровым в интервью "Русский Хит", фрагмент беседы появился в Телеграм-канале радиостанции.
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"Это удивительно! Когда встречаются люди, которые очень похожи: в творчестве, в принципах — которые умеют любить, не возникает никаких вопросов, и какие-то вещи становятся очевидными", — рассказала продюсер.
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"Филипп — удивительный человек и удивительный мужчина. Мы недавно с ним обсуждали, что пишут про нас, что присылают, и он сказал: “Таня, ты не поверишь! 18 лет я появлялся с разными женщинами, но ни на кого не было такой реакции, как на тебя", — призналась Тур.
Тем не менее, знаменитость не призналась связывают ли ее романтические отношения с народным артистом России.
Ранее король российской поп-сцены появился с Татьяной Тур на премьере комедия "Тёща", чем подогрел слухи об их романе. А затем на церемонии "Золотой Граммофон" на безымянном пальце Киркорова заметили кольцо.
Ранее король российской поп-сцены появился с Татьяной Тур на премьере комедия "Тёща", чем подогрел слухи об их романе. А затем на церемонии "Золотой Граммофон" на безымянном пальце Киркорова заметили кольцо.