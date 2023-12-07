https://ria.ru/20231207/tsvet-1914498657.html

Зверев не согласился с выбором цвета года Pantone

Зверев не согласился с выбором цвета года Pantone - РИА Новости, 07.12.2023

Зверев не согласился с выбором цвета года Pantone

Шоумен Сергей Зверев в беседе с РИА Новости заявил, что не согласен с выбором Pantoneперсикового цветом года: по его словам, этот цвет полнит, трендовым мог бы... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:44

2023-12-07T23:44

2023-12-07T23:44

шоубиз

общество

сергей зверев (стилист)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Шоумен Сергей Зверев в беседе с РИА Новости заявил, что не согласен с выбором Pantoneперсикового цветом года: по его словам, этот цвет полнит, трендовым мог бы стать благородный изумрудный. Институт цвета Pantone в четверг объявил главный цвет 2024 года, им стал персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz. "Этот цвет полнит, он не каждому подходит. Сейчас надо напомнить этой организации, что следующий год будет годом зеленого дракона. Поэтому (персиковый - ред.) вообще не в тему. Это очень опасный цвет. Он идет очень маленькому проценту женщин", - сказал Зверев. По его мнению, трендовым цветом следующего года мог бы стать редкий зеленый цвет, благородный изумрудный с переходом на красное, желтое золото. "Цвет очень индивидуален для каждого человека. То, что идет одному человеку, может категорически не идти другому", - заключил Зверев. Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.

https://ria.ru/20221202/krasnyy-1835784837.html

https://ria.ru/20231207/tsvet-1914325525.html

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общество, сергей зверев (стилист)