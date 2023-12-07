https://ria.ru/20231207/tsvet-1914498657.html
Зверев не согласился с выбором цвета года Pantone
Зверев не согласился с выбором цвета года Pantone - РИА Новости, 07.12.2023
Зверев не согласился с выбором цвета года Pantone
Шоумен Сергей Зверев в беседе с РИА Новости заявил, что не согласен с выбором Pantoneперсикового цветом года: по его словам, этот цвет полнит, трендовым мог бы... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:44
2023-12-07T23:44
2023-12-07T23:44
шоубиз
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сергей зверев (стилист)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Шоумен Сергей Зверев в беседе с РИА Новости заявил, что не согласен с выбором Pantoneперсикового цветом года: по его словам, этот цвет полнит, трендовым мог бы стать благородный изумрудный. Институт цвета Pantone в четверг объявил главный цвет 2024 года, им стал персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz. "Этот цвет полнит, он не каждому подходит. Сейчас надо напомнить этой организации, что следующий год будет годом зеленого дракона. Поэтому (персиковый - ред.) вообще не в тему. Это очень опасный цвет. Он идет очень маленькому проценту женщин", - сказал Зверев. По его мнению, трендовым цветом следующего года мог бы стать редкий зеленый цвет, благородный изумрудный с переходом на красное, желтое золото. "Цвет очень индивидуален для каждого человека. То, что идет одному человеку, может категорически не идти другому", - заключил Зверев. Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.
https://ria.ru/20221202/krasnyy-1835784837.html
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общество, сергей зверев (стилист)
Шоубиз, Общество, Сергей Зверев (стилист)
Зверев не согласился с выбором цвета года Pantone
Зверев: персиковый, выбранный Pantone цветом года, полнит и идет немногим
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Шоумен Сергей Зверев в беседе с РИА Новости заявил, что не согласен с выбором Pantoneперсикового цветом года: по его словам, этот цвет полнит, трендовым мог бы стать благородный изумрудный.
Институт цвета Pantone в четверг объявил главный цвет 2024 года, им стал персиковый Pantone 13-1023 Peach Fuzz.
Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года
"Этот цвет полнит, он не каждому подходит. Сейчас надо напомнить этой организации, что следующий год будет годом зеленого дракона. Поэтому (персиковый - ред.) вообще не в тему. Это очень опасный цвет. Он идет очень маленькому проценту женщин", - сказал Зверев.
По его мнению, трендовым цветом следующего года мог бы стать редкий зеленый цвет, благородный изумрудный с переходом на красное, желтое золото.
"Цвет очень индивидуален для каждого человека. То, что идет одному человеку, может категорически не идти другому", - заключил Зверев.
Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов и решения о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.
Дизайнеры и стилисты предположили, каким будет цвет года по версии Pantone