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Pantone назвал главный цвет 2024 года

Pantone назвал главный цвет 2024 года - РИА Новости, 07.12.2023

Pantone назвал главный цвет 2024 года

Pantone объявил главный цвет 2024 года — им стал Pantone 13-1023 Peach Fuzz, персиковый, сообщил институт в соцсетях. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:38

2023-12-07T16:38

2023-12-07T17:32

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Pantone объявил главный цвет 2024 года — им стал Pantone 13-1023 Peach Fuzz, персиковый, сообщил институт в соцсетях.Выражение peach fuzz переводится на русский язык как "пушок" — мягкий ворс, который покрывает кожуру персика. Организация описала этот оттенок как "теплый и уютный" и говорящий о стремлении к единению с окружающими. Там полагают, что подобный цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.В прошлом году институт объявил главным цветом Pantone 18-1750 Viva Magenta — карминовый красный.

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