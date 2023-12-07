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Pantone назвал главный цвет 2024 года - РИА Новости, 07.12.2023
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Культура
 
16:38 07.12.2023 (обновлено: 17:32 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/tsvet-1914427311.html
Pantone назвал главный цвет 2024 года
Pantone назвал главный цвет 2024 года - РИА Новости, 07.12.2023
Pantone назвал главный цвет 2024 года
Pantone объявил главный цвет 2024 года — им стал Pantone 13-1023 Peach Fuzz, персиковый, сообщил институт в соцсетях. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:38
2023-12-07T17:32
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Pantone объявил главный цвет 2024 года — им стал Pantone 13-1023 Peach Fuzz, персиковый, сообщил институт в соцсетях.Выражение peach fuzz переводится на русский язык как "пушок" — мягкий ворс, который покрывает кожуру персика. Организация описала этот оттенок как "теплый и уютный" и говорящий о стремлении к единению с окружающими. Там полагают, что подобный цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.В прошлом году институт объявил главным цветом Pantone 18-1750 Viva Magenta — карминовый красный.
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в мире, новости культуры
Культура, В мире, Новости культуры
Pantone назвал главный цвет 2024 года

Pantone назвал персиковый главным цветом 2024 года

© Pantone Pantone 13-1023 Peach Fuzz
Pantone 13-1023 Peach Fuzz
© Pantone
Pantone 13-1023 Peach Fuzz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Pantone объявил главный цвет 2024 года — им стал Pantone 13-1023 Peach Fuzz, персиковый, сообщил институт в соцсетях.
Выражение peach fuzz переводится на русский язык как "пушок" — мягкий ворс, который покрывает кожуру персика. Организация описала этот оттенок как "теплый и уютный" и говорящий о стремлении к единению с окружающими. Там полагают, что подобный цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

Цвет года по версии Pantone оказывает влияние на разработку продуктов и решение о покупке во многих отраслях, включая моду, мебель для дома и промышленный дизайн, а также упаковку продуктов и графический дизайн.

В прошлом году институт объявил главным цветом Pantone 18-1750 Viva Magenta — карминовый красный.
© PantoneИнститут цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный
Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года - 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный
© Pantone
Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года — 18-1750 Viva Magenta, карминовый красный
 
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