https://ria.ru/20231207/tsentr_spravedlivogo_sporta-1914481259.html

Депутаты Беларуси и РФ выступили за создание "центра справедливого спорта"

Депутаты Беларуси и РФ выступили за создание "центра справедливого спорта" - РИА Новости, 07.12.2023

Депутаты Беларуси и РФ выступили за создание "центра справедливого спорта"

В условиях санкций очень важно развивать спорт в Союзном государстве, сказал депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T20:39

2023-12-07T20:39

2023-12-07T20:39

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

спорт

парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии

артем туров

союзное государство

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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. В условиях санкций очень важно развивать спорт в Союзном государстве, сказал депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артем Туров, передает корреспондент Sputnik.В четверг, 7 декабря, в Минске состоялось очередное заседание постоянно действующего семинара при союзном парламенте Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства. Депутаты обеих стран, а также представители министерств, ведомств и спортивных федераций обсудили сближение законодательства по вопросам физической культуры и спорта. "В условиях, когда на Россию и Беларусь оказывается такое серьезное давление не только в экономике и политике, информационном пространстве, в том числе страдает и спорт, который вообще должен быть вне политики", - сказал Туров журналистам. По его словам, сейчас, когда спортсмены находятся в отдалении от международных соревнований, важно развивать спорт в рамках Союзного государства. Депутат выразил мнение, что спортивные санкции, которыми пытаются душить атлетов, в какой-то момент прекратятся. "И тогда наши спортсмены должны быть готовы показывать высокие результаты и представлять наши страны на международной арене", - подчеркнул российский парламентарий. Центр справедливого спорта Депутат Палаты представителей, заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич в свою очередь отметил, что уже сегодня идет работа по формированию нового спортивного порядка в мире, в котором "не политики будут определять, кому и как выступать, а где действительно спортсмены будут соревноваться и показывать свои достижения". "Беларусь и Россия в этой борьбе сегодня – примеры для многих государств, и к ним присоединяются другие страны. Недавно прошедшие в Минске Игры стран СНГ это подтверждают", - констатировал он. По словам Клишевича, для того, чтобы в Беларуси и России эффективно проводить работу в области спорта, нужно создать универсальную нормативно-правовую базу, которая позволила бы решать организационные и финансовые вопросы, унифицировать подходы в сфере массового спорта и так далее. "Мы здесь собрались, чтобы выработать те решения, которые позволят спортсменам эффективно соревноваться и готовиться на наших площадках – белорусских и российских. И, во-вторых, проводить масштабные соревнования, которые не будут уступать тем, которые "захвачены" западными политиками… Для того, чтобы создать такой центр справедливого мирового спорта, к которым уже притягиваются Китай, Индия, Бразилия и многие другие государства мира", - сказал парламентарий.

https://ria.ru/20231207/belarus_rossiya_sport-1914480449.html

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россия, белоруссия, спорт, парламентское cобрание cоюза белоруссии и россии, артем туров, союзное государство