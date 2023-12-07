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Минэкономразвития призвало продлить нацпроект "Производительность труда" - РИА Новости, 07.12.2023
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12:43 07.12.2023 (обновлено: 12:48 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/trud-1914328095.html
Минэкономразвития призвало продлить нацпроект "Производительность труда"
Минэкономразвития призвало продлить нацпроект "Производительность труда" - РИА Новости, 07.12.2023
Минэкономразвития призвало продлить нацпроект "Производительность труда"
Национальный проект "Производительность труда" показал свою эффективность, он должен быть масштабирован и продлен, заявил руководитель проекта, министр... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:43
2023-12-07T12:48
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Национальный проект "Производительность труда" показал свою эффективность, он должен быть масштабирован и продлен, заявил руководитель проекта, министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на форуме "День производительности труда и наставничества" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Проект становится все более макроэкономически значимым. Вы знаете, что сейчас у нас рекордно низкая безработица и практически каждый месяц обновляет эти рекордно низкие цифры. Но есть и обратная сторона – это нехватка рабочих рук", – сказал Решетников. По его словам, предприятиям, участвовавшим в нацпроекте "Производительность труда", за шесть лет удалось снизить потребность в кадрах в общей сложности на 100 тысяч человек – причем речь о потребности в компетентных и квалифицированных рабочих профессиях. "Сейчас мы готовим предложения по продлению проекта. Даже если просто продлить те мероприятия, которые есть в проекте до 2023 года, то практически более 10% будущего дефицита кадров только этими мероприятиями мы можем закрыть. ... Но мы, конечно, предлагаем дальше тиражировать проект", – подчеркнул министр. В рамках нацпроекта "Производительность труда" Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах страны региональные центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции. По словам главы Минэкономразвития, более 5,5 тысячи компаний и 1,5 миллиона сотрудников по всей стране стали его участникам. "На предприятиях, где Федеральный или региональные центры компетенций завершили проекты, - а это почти уже 4,5 тысячи предприятий - прибыль увеличилась на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем федеральный бюджет в целом потратил на этот национальный проект", - сказал Решетников. Таким образом, по словам министра, этот нацпроект является одним из самых эффективных.
https://ria.ru/20231204/rabochie_kadry-1913516521.html
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экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития призвало продлить нацпроект "Производительность труда"

Решетников: надо масштабировать и продлить нацпроект "Производительность труда"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Национальный проект "Производительность труда" показал свою эффективность, он должен быть масштабирован и продлен, заявил руководитель проекта, министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на форуме "День производительности труда и наставничества" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Проект становится все более макроэкономически значимым. Вы знаете, что сейчас у нас рекордно низкая безработица и практически каждый месяц обновляет эти рекордно низкие цифры. Но есть и обратная сторона – это нехватка рабочих рук", – сказал Решетников.
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По его словам, предприятиям, участвовавшим в нацпроекте "Производительность труда", за шесть лет удалось снизить потребность в кадрах в общей сложности на 100 тысяч человек – причем речь о потребности в компетентных и квалифицированных рабочих профессиях.
"Сейчас мы готовим предложения по продлению проекта. Даже если просто продлить те мероприятия, которые есть в проекте до 2023 года, то практически более 10% будущего дефицита кадров только этими мероприятиями мы можем закрыть. ... Но мы, конечно, предлагаем дальше тиражировать проект", – подчеркнул министр.
В рамках нацпроекта "Производительность труда" Федеральный центр компетенций и созданные в 60 регионах страны региональные центры помогают компаниям внедрять бережливое производство, совершенствовать управление, логистику и сбыт продукции. По словам главы Минэкономразвития, более 5,5 тысячи компаний и 1,5 миллиона сотрудников по всей стране стали его участникам.
"На предприятиях, где Федеральный или региональные центры компетенций завершили проекты, - а это почти уже 4,5 тысячи предприятий - прибыль увеличилась на 318 миллиардов рублей. Это почти в 10 раз больше, чем федеральный бюджет в целом потратил на этот национальный проект", - сказал Решетников. Таким образом, по словам министра, этот нацпроект является одним из самых эффективных.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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