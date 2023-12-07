https://ria.ru/20231207/trevoga-1914491134.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:05
2023-12-07T22:05
2023-12-07T22:05
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревогу сперва объявили в Харьковской области Украины (в 20.46 мск), в 21.39 сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Днепропетровской области Украины тревогу объявили в 21.47. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу