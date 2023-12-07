https://ria.ru/20231207/trevoga-1914491134.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.12.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T22:05

2023-12-07T22:05

2023-12-07T22:05

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревогу сперва объявили в Харьковской области Украины (в 20.46 мск), в 21.39 сигнал тревоги прозвучал в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В Днепропетровской области Украины тревогу объявили в 21.47. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

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в мире, украина, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины