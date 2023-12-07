Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/travlya-1914373541.html
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях - РИА Новости, 07.12.2023
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях
В ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время, заявила РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:52
2023-12-07T14:52
брянск
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858075100_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c83e27af49c71e2fc08d4a76419d40b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. В четверг в гимназии №5 Брянска произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Постараемся быстрее внести наш законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, подготовленный вместе с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер ГД - ред.) и депутатами всех фракций", - сказала Лантратова. По словам депутата, предлагается рамочный закон, которым вводится "некая основа для образовательной системы", чтобы можно было создать целую программу по профилактике таких явлений.
https://ria.ru/20231207/shkola-1914089941.html
https://ria.ru/20231207/konferentsiya-1914301190.html
брянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858075100_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b41aa6d5ed5a33e4430fa2ef859d40a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Брянск, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях

В Госдуме подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях

© iStock.com / skynesherШкольница
Школьница - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© iStock.com / skynesher
Школьница. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
В четверг в гимназии №5 Брянска произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
"Толпой на одного". Власти готовят меры против агрессивных подростков
Вчера, 08:00
"Постараемся быстрее внести наш законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, подготовленный вместе с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер ГД - ред.) и депутатами всех фракций", - сказала Лантратова.
По словам депутата, предлагается рамочный закон, которым вводится "некая основа для образовательной системы", чтобы можно было создать целую программу по профилактике таких явлений.
Всероссийская конференция по вопросам воспитания
В Самаре прошла Всероссийская конференция по вопросам воспитания
Вчера, 11:30
 
БрянскГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в брянской гимназии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала