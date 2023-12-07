https://ria.ru/20231207/travlya-1914373541.html

В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях

В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях - РИА Новости, 07.12.2023

В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях

В ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время, заявила РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:52

2023-12-07T14:52

2023-12-07T14:52

брянск

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. В четверг в гимназии №5 Брянска произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Постараемся быстрее внести наш законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, подготовленный вместе с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер ГД - ред.) и депутатами всех фракций", - сказала Лантратова. По словам депутата, предлагается рамочный закон, которым вводится "некая основа для образовательной системы", чтобы можно было создать целую программу по профилактике таких явлений.

https://ria.ru/20231207/shkola-1914089941.html

https://ria.ru/20231207/konferentsiya-1914301190.html

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брянск, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии