https://ria.ru/20231207/travlya-1914373541.html
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях - РИА Новости, 07.12.2023
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях
В ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время, заявила РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:52
2023-12-07T14:52
2023-12-07T14:52
брянск
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова. В четверг в гимназии №5 Брянска произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. "Постараемся быстрее внести наш законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, подготовленный вместе с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер ГД - ред.) и депутатами всех фракций", - сказала Лантратова. По словам депутата, предлагается рамочный закон, которым вводится "некая основа для образовательной системы", чтобы можно было создать целую программу по профилактике таких явлений.
https://ria.ru/20231207/shkola-1914089941.html
https://ria.ru/20231207/konferentsiya-1914301190.html
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брянск, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Брянск, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях
В Госдуме подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время, заявила РИА Новости первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова.
В четверг в гимназии №5 Брянска
произошла стрельба. По предварительным данным СК
, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
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"Постараемся быстрее внести наш законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, подготовленный вместе с Анной Юрьевной Кузнецовой (вице-спикер ГД - ред.) и депутатами всех фракций", - сказала Лантратова.
По словам депутата, предлагается рамочный закон, которым вводится "некая основа для образовательной системы", чтобы можно было создать целую программу по профилактике таких явлений.
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