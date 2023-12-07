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Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 07.12.2023
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07:46 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/trassa-1914260077.html
Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за непогоды
Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 07.12.2023
Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за непогоды
Часть федеральной трассы на Сахалине закрыли в пятницу по погодным условиям, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T07:46
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек - РИА Новости. Часть федеральной трассы на Сахалине закрыли в пятницу по погодным условиям, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги А-393 сообщением Южно-Сахалинск – Оха", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По информации минтранса, раннее были приостановлены пассажирские перевозки на части дорог межмуниципального уровня на севере и центре Сахалина. Ранее региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности предупредило жителей центральной части Сахалина о сильных осадках и гололедице.
https://ria.ru/20231207/krasnoyarsk-1914258288.html
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сахалин, южно-сахалинск, поронайск
Сахалин, Южно-Сахалинск, Поронайск
Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за непогоды

Участок федеральной трассы на Сахалине в пятницу закрыли из-за погодных условий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМетель на трассе
Метель на трассе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Метель на трассе. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек - РИА Новости. Часть федеральной трассы на Сахалине закрыли в пятницу по погодным условиям, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
«
"В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги А-393 сообщением Южно-Сахалинск – Оха", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области.
По информации минтранса, раннее были приостановлены пассажирские перевозки на части дорог межмуниципального уровня на севере и центре Сахалина.
Ранее региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности предупредило жителей центральной части Сахалина о сильных осадках и гололедице.
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