https://ria.ru/20231207/trassa-1914260077.html

Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за непогоды

Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за непогоды - РИА Новости, 07.12.2023

Участок федеральной трассы на Сахалине закрыли из-за непогоды

Часть федеральной трассы на Сахалине закрыли в пятницу по погодным условиям, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T07:46

2023-12-07T07:46

2023-12-07T07:46

сахалин

южно-сахалинск

поронайск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1a/1765555416_11:0:3652:2048_1920x0_80_0_0_8d16a0a560d6d96b61d3dde499ee460a.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек - РИА Новости. Часть федеральной трассы на Сахалине закрыли в пятницу по погодным условиям, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги А-393 сообщением Южно-Сахалинск – Оха", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Федеральная трасса А-393 протяженностью 834 километра является главной автомобильной артерией Сахалина и соединяет населенные пункты по восточному побережью острова (Южно-Сахалинск, Долинск, Макаров, Поронайск, Смирных, Тымовское, Ноглики и Оха) и морские порты области. По информации минтранса, раннее были приостановлены пассажирские перевозки на части дорог межмуниципального уровня на севере и центре Сахалина. Ранее региональное агентство по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности предупредило жителей центральной части Сахалина о сильных осадках и гололедице.

https://ria.ru/20231207/krasnoyarsk-1914258288.html

сахалин

южно-сахалинск

поронайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, южно-сахалинск, поронайск