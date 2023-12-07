https://ria.ru/20231207/translyatsiya-1914261477.html
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2023
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит заседание, на котором среди прочего обсудит вопрос о назначении даты выборов президента. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:01
2023-12-07T10:01
2023-12-07T10:01
совет федерации рф
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Совет Федерации проводит заседание, на котором среди прочего обсудит вопрос о назначении даты выборов президента.
РИА Новости
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LIVE: Заседание Совета Федерации_7 декабря
LIVE: Заседание Совета Федерации_7 декабря
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совет федерации рф, видео
Совет Федерации РФ
Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
Совет Федерации проводит заседание, на котором среди прочего обсудит вопрос о назначении даты выборов президента.
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PT1S
Совет Федерации проводит заседание, на котором среди прочего обсудит вопрос о назначении даты выборов президента.