Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/torpedy-1914499194.html
Госдеп одобрил возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов
Госдеп одобрил возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов - РИА Новости, 07.12.2023
Госдеп одобрил возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Германии торпед MK-54 и оборудования к ним на 300 миллионов долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:55
2023-12-07T23:55
в мире
германия
сша
берлин (город)
государственный департамент сша
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_9f247a012d076de5e92e06466939b48f.jpg
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Германии торпед MK-54 и оборудования к ним на 300 миллионов долларов, заявили в Пентагоне. "Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную продажу правительству Германии легких торпед МК-54 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении оборонного ведомства США. Как уточняется, всего Берлин намерен приобрести 80 торпед, комплектующие к ним, оборудование для поддержки, обучения и тестирования.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
германия
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888160_0:0:1276:957_1920x0_80_0_0_fbb19c23bb488ae0e5b5a8efe4bc5b1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, берлин (город), государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Германия, США, Берлин (город), Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов

Госдеп одобрил возможную продажу ФРГ торпед MK-54 на 300 миллионов долларов

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Германии торпед MK-54 и оборудования к ним на 300 миллионов долларов, заявили в Пентагоне.
"Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную продажу правительству Германии легких торпед МК-54 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении оборонного ведомства США.
Как уточняется, всего Берлин намерен приобрести 80 торпед, комплектующие к ним, оборудование для поддержки, обучения и тестирования.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Предать Украину: США нашли способ сохранить лицо
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияСШАБерлин (город)Государственный департамент СШАМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала