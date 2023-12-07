https://ria.ru/20231207/torpedy-1914499194.html

Госдеп одобрил возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов

Госдеп одобрил возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов - РИА Новости, 07.12.2023

Госдеп одобрил возможную продажу Германии торпед на 300 миллионов долларов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Германии торпед MK-54 и оборудования к ним на 300 миллионов долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T23:55

2023-12-07T23:55

2023-12-07T23:55

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государственный департамент сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Государственный департамент США одобрил возможную продажу Германии торпед MK-54 и оборудования к ним на 300 миллионов долларов, заявили в Пентагоне. "Государственный департамент сделал определение, одобрив возможную иностранную продажу правительству Германии легких торпед МК-54 и сопутствующего оборудования оценочной стоимостью 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении оборонного ведомства США. Как уточняется, всего Берлин намерен приобрести 80 торпед, комплектующие к ним, оборудование для поддержки, обучения и тестирования.

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html

германия

сша

берлин (город)

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в мире, германия, сша, берлин (город), государственный департамент сша, министерство обороны сша