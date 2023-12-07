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Россия и Саудовская Аравия высоко оценили увеличение объема торговли - РИА Новости, 07.12.2023
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14:16 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/torgovlya-1914359145.html
Россия и Саудовская Аравия высоко оценили увеличение объема торговли
Россия и Саудовская Аравия высоко оценили увеличение объема торговли - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и Саудовская Аравия высоко оценили увеличение объема торговли
Россия и Саудовская Аравия высоко оценили увеличение объема торговли, подтвердили намерение продолжать совместную работу по ее расширению, соответствующее... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:16
2023-12-07T14:16
саудовская аравия
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия высоко оценили увеличение объема торговли, подтвердили намерение продолжать совместную работу по ее расширению, соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "В экономической, торговой и инвестиционной сферах обе стороны высоко оценили увеличение объема торговли, поскольку объем двусторонней торговли в 2022 году вырос на 46% по сравнению с 2021 годом. Они отметили расширение общих экономических интересов двух стран, подтвердили свое намерение продолжать совместную работу по расширению и диверсификации взаимной торговли", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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саудовская аравия, россия, владимир путин, в мире
Саудовская Аравия, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия и Саудовская Аравия высоко оценили увеличение объема торговли

РФ и КСА высоко оценили увеличение объема торговли и продолжат ее расширение

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию
Визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Визит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия высоко оценили увеличение объема торговли, подтвердили намерение продолжать совместную работу по ее расширению, соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля.
«
"В экономической, торговой и инвестиционной сферах обе стороны высоко оценили увеличение объема торговли, поскольку объем двусторонней торговли в 2022 году вырос на 46% по сравнению с 2021 годом. Они отметили расширение общих экономических интересов двух стран, подтвердили свое намерение продолжать совместную работу по расширению и диверсификации взаимной торговли", - говорится в заявлении.
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