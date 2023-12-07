https://ria.ru/20231207/tkan-1914358204.html

В России разработали самостерилизующиеся ткани для защиты от вирусов

В России разработали самостерилизующиеся ткани для защиты от вирусов - РИА Новости, 07.12.2023

В России разработали самостерилизующиеся ткани для защиты от вирусов

Ученые из Института неорганической химии им. А. В. Николаева (ИНХ СО РАН) создали хлопчатобумажные самостерилизующиеся ткани для защиты поверхностей от... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:13

2023-12-07T14:13

2023-12-07T14:13

россия

российская академия наук

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845471296_0:103:3068:1830_1920x0_80_0_0_1ff70463b516ce6cae28bacbb4fa08e7.jpg

НОВОСИБИРСК, 7 дек – РИА Новости. Ученые из Института неорганической химии им. А. В. Николаева (ИНХ СО РАН) создали хлопчатобумажные самостерилизующиеся ткани для защиты поверхностей от патогенных микроорганизмов – бактерий и вирусов, сообщает в четверг издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири". "Мы взяли ткань и химически модифицировали ее фотоактивным компонентом. В его состав входили кластерные комплексы: несколько атомов молибдена, окруженные лигандами. Правильно подобранный лиганд настолько прочно связывается с тканью, что даже если постирать ее в стиральной машине, активный компонент не вымывается, стерилизующие свойства сохраняются", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией биоактивных неорганических соединений научного института Михаила Шестопалова. Соединения, которые под действием света генерируют активные формы кислорода, называются фотосенсибилизаторы. Обычно у них довольно узкий рабочий диапазон длины волны (свет должен быть какой-то конкретный, например, только красный). У исследователей же получилось охватить очень широкий диапазон света. "Кластерный комплекс, который мы использовали, имеет несколько преимуществ. У него очень широкий спектр поглощения, в отличие от классических, например, органических, фотосенсибилизаторов. Кроме того, это молибден, неорганика, он очень устойчив к фотовыгоранию. Органический фотосенсибилизатор под действием солнца часто выгорает", - отметил Шестопалов. Ученый пояснил: соединения молибдена вступают в реакцию с кислородом, переводя его в активную форму (синглетный кислород). Когда же он встречается с бактериями, грибками или вирусами, то окисляет оболочку микроорганизмов, и в итоге они погибают. Так и проявляется самостерилизация. Младший научный сотрудник ИНХ СО РАН Екатерина Пронина в свою очередь пояснила, что хлопковую ткань ученые опускают в специальный раствор, она окрашивается полученным компонентом и приобретает особые свойства. Использовать обработанные таким образом материалы можно для пошива медицинских халатов, масок, марлевых повязок. Они защищают человека от одного из самых частых путей распространения инфекции — контактного. "Этот проект был выполнен совместно с коллегами из Чехии, они исследовали генерацию синглетного кислорода. Им удалось подтвердить, что наш материал фотостабилен… После наши коллеги-биологи проверили противовирусные и антибактериальные свойства. Они взяли биологический планшет, добавили туда вирус и накрыли лунки нашей модифицированной тканью, после чего облучили ее светом. В итоге значительное количество вирусов погибло. Так мы подтвердили эффективность нашей ткани", - рассказала Пронина. Дальше ученые планируют работать над гидрофобностью материалов, чтобы бактерии не смогли даже остаться на ткани.

https://ria.ru/20231205/nauka-1913739837.html

https://ria.ru/20231202/nauka-1913179943.html

https://ria.ru/20231124/issledovaniya-1911512739.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, российская академия наук, здоровье - общество