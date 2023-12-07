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В Волгограде к Новому году откроют кукольный театр в бывшем кинотеатре
В Волгограде к Новому году откроют кукольный театр в бывшем кинотеатре - РИА Новости, 07.12.2023
В Волгограде к Новому году откроют кукольный театр в бывшем кинотеатре
Волгоградский областной кукольный театр переедет в бывший кинотеатр "Победа" после реконструкции здания, открытие состоится перед Новым годом, заявил губернатор РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:38
2023-12-07T12:38
2023-12-07T12:38
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ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Волгоградский областной кукольный театр переедет в бывший кинотеатр "Победа" после реконструкции здания, открытие состоится перед Новым годом, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. По информации администрации Волгоградской области, в четверг Бочаров осмотрел ход реконструкции бывшего кинотеатра "Победа", где после завершения работ разместится детский кукольный театр. Сейчас он располагается на первом этаже дома в центре Волгограда. "Мы завершили практически все строительно-монтажные работы на этом объекте. До 20 декабря будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и кукольный театр приступит к полномасштабной, полнокровной работе. Открытие произойдет до Нового года", - цитирует слова Бочаров пресс-служба губернатора. По данным властей, реконструкция здания, которое было восстановлено в 1948 году после войны, началась в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура". В кукольном театре предусмотрено два зрительных зала на 240 и 84 места, а также зал для массовых мероприятий. Отмечается, что в театре будут проводить выставки, организуют творческие мастерские.
https://ria.ru/20231121/tsentr-1910848197.html
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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров
Волгоградская область, Волгоградская область, Волгоград, Андрей Бочаров
В Волгограде к Новому году откроют кукольный театр в бывшем кинотеатре
Кукольный театр откроют в бывшем кинотеатре в Волгограде к Новому году
ВОЛГОГРАД, 7 дек – РИА Новости. Волгоградский областной кукольный театр переедет в бывший кинотеатр "Победа" после реконструкции здания, открытие состоится перед Новым годом, заявил губернатор региона Андрей Бочаров.
По информации администрации Волгоградской области
, в четверг Бочаров осмотрел ход реконструкции бывшего кинотеатра "Победа", где после завершения работ разместится детский кукольный театр. Сейчас он располагается на первом этаже дома в центре Волгограда.
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"Мы завершили практически все строительно-монтажные работы на этом объекте. До 20 декабря будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и кукольный театр приступит к полномасштабной, полнокровной работе. Открытие произойдет до Нового года", - цитирует слова Бочаров пресс-служба губернатора.
По данным властей, реконструкция здания, которое было восстановлено в 1948 году после войны, началась в 2020 году в рамках нацпроекта "Культура". В кукольном театре предусмотрено два зрительных зала на 240 и 84 места, а также зал для массовых мероприятий. Отмечается, что в театре будут проводить выставки, организуют творческие мастерские.
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