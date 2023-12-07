https://ria.ru/20231207/sud-1914305819.html

Боевику "Правого сектора"* вынесли приговор в Ростове-на-Дону

Боевику "Правого сектора"* вынесли приговор в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 07.12.2023

Боевику "Правого сектора"* вынесли приговор в Ростове-на-Дону

Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Лисовца, воевавшего в составе незаконного формирования... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:47

2023-12-07T11:47

2023-12-07T11:47

специальная военная операция на украине

безопасность

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ростов-на-дону

правый сектор

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Лисовца, воевавшего в составе незаконного формирования "Украинской добровольческой армии Правого сектора"*, сообщил РИА Новости представитель суда "По совокупности преступлений путем частичного сложения суд назначил Лисовцу 16 лет, из которых три года в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сказал он. По его данным, не позднее июня 2016 года в селе Юрьевка ДНР Лисовец вступил в "Украинскую добровольческую армию Правого сектора"* для участия в боевых действиях против Народной милиции ДНР. С момента вступления в состав НВФ Лисовец был назначен на должность бойца штурмового подразделения 8-го отдельного батальона "Аратта". Там он прошел обучение по тактике ведения ближнего боя, обращению с боевым оружием и взрывными устройствами. После этого в октябре того же года его направили на позиции в селе Широкино Волновахского района ДНР, где проходила линия соприкосновения с силами Народной милиции ДНР. Там в течение трех месяцев Лисовец "выполнял задачи по обустройству фортификационных сооружений, ведению наблюдения за позициями сил Народной милиции ДНР, неоднократно вступал с ними в огневой бой, используя огнестрельное оружие". Позже его передислоцировали на позиции в село Водяное. Лисовца задержали оперативники УФСБ по Ростовской области 16 июня 2022 года. При каких обстоятельствах и где - не уточняется. Известно лишь, что добровольно из группировки Лисовец не выходил.* "Правый сектор" — запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20231128/rossiyanin-1912322679.html

https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, ростов-на-дону, правый сектор, ростовская область, ситуация в днр и лнр