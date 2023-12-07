Рейтинг@Mail.ru
Боевику "Правого сектора"* вынесли приговор в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sud-1914305819.html
Боевику "Правого сектора"* вынесли приговор в Ростове-на-Дону
Боевику "Правого сектора"* вынесли приговор в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 07.12.2023
Боевику "Правого сектора"* вынесли приговор в Ростове-на-Дону
Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Лисовца, воевавшего в составе незаконного формирования... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:47
2023-12-07T11:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
ростов-на-дону
правый сектор
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Лисовца, воевавшего в составе незаконного формирования "Украинской добровольческой армии Правого сектора"*, сообщил РИА Новости представитель суда "По совокупности преступлений путем частичного сложения суд назначил Лисовцу 16 лет, из которых три года в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сказал он. По его данным, не позднее июня 2016 года в селе Юрьевка ДНР Лисовец вступил в "Украинскую добровольческую армию Правого сектора"* для участия в боевых действиях против Народной милиции ДНР. С момента вступления в состав НВФ Лисовец был назначен на должность бойца штурмового подразделения 8-го отдельного батальона "Аратта". Там он прошел обучение по тактике ведения ближнего боя, обращению с боевым оружием и взрывными устройствами. После этого в октябре того же года его направили на позиции в селе Широкино Волновахского района ДНР, где проходила линия соприкосновения с силами Народной милиции ДНР. Там в течение трех месяцев Лисовец "выполнял задачи по обустройству фортификационных сооружений, ведению наблюдения за позициями сил Народной милиции ДНР, неоднократно вступал с ними в огневой бой, используя огнестрельное оружие". Позже его передислоцировали на позиции в село Водяное. Лисовца задержали оперативники УФСБ по Ростовской области 16 июня 2022 года. При каких обстоятельствах и где - не уточняется. Известно лишь, что добровольно из группировки Лисовец не выходил.* "Правый сектор" — запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20231128/rossiyanin-1912322679.html
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html
россия
донецкая народная республика
украина
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, ростов-на-дону, правый сектор, ростовская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Ростов-на-Дону, Правый сектор, Ростовская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боевику "Правого сектора"* вынесли приговор в Ростове-на-Дону

Военный суд приговорил боевика "Правого сектора" Лисовца к 16 годам колонии

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Лисовца, воевавшего в составе незаконного формирования "Украинской добровольческой армии Правого сектора"*, сообщил РИА Новости представитель суда
"По совокупности преступлений путем частичного сложения суд назначил Лисовцу 16 лет, из которых три года в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сказал он.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Воевавший за "Правый сектор"* россиянин получил 12 лет колонии
28 ноября, 12:20
По его данным, не позднее июня 2016 года в селе Юрьевка ДНР Лисовец вступил в "Украинскую добровольческую армию Правого сектора"* для участия в боевых действиях против Народной милиции ДНР. С момента вступления в состав НВФ Лисовец был назначен на должность бойца штурмового подразделения 8-го отдельного батальона "Аратта". Там он прошел обучение по тактике ведения ближнего боя, обращению с боевым оружием и взрывными устройствами.
После этого в октябре того же года его направили на позиции в селе Широкино Волновахского района ДНР, где проходила линия соприкосновения с силами Народной милиции ДНР. Там в течение трех месяцев Лисовец "выполнял задачи по обустройству фортификационных сооружений, ведению наблюдения за позициями сил Народной милиции ДНР, неоднократно вступал с ними в огневой бой, используя огнестрельное оружие". Позже его передислоцировали на позиции в село Водяное.
Лисовца задержали оперативники УФСБ по Ростовской области 16 июня 2022 года. При каких обстоятельствах и где - не уточняется. Известно лишь, что добровольно из группировки Лисовец не выходил.
* "Правый сектор" — запрещенная в России экстремистская организация
Бойцы националистического батальона Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Этот неонацизм кого надо неонацизм: в Европе поют оды Бандере и "Азову"*
29 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРостов-на-ДонуПравый секторРостовская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала