Боевику "Правого сектора"* вынесли приговор в Ростове-на-Дону
Военный суд приговорил боевика "Правого сектора" Лисовца к 16 годам колонии
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд в четверг приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Лисовца, воевавшего в составе незаконного формирования "Украинской добровольческой армии Правого сектора"*, сообщил РИА Новости представитель суда
"По совокупности преступлений путем частичного сложения суд назначил Лисовцу 16 лет, из которых три года в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима", - сказал он.
По его данным, не позднее июня 2016 года в селе Юрьевка ДНР Лисовец вступил в "Украинскую добровольческую армию Правого сектора"* для участия в боевых действиях против Народной милиции ДНР. С момента вступления в состав НВФ Лисовец был назначен на должность бойца штурмового подразделения 8-го отдельного батальона "Аратта". Там он прошел обучение по тактике ведения ближнего боя, обращению с боевым оружием и взрывными устройствами.
После этого в октябре того же года его направили на позиции в селе Широкино Волновахского района ДНР, где проходила линия соприкосновения с силами Народной милиции ДНР. Там в течение трех месяцев Лисовец "выполнял задачи по обустройству фортификационных сооружений, ведению наблюдения за позициями сил Народной милиции ДНР, неоднократно вступал с ними в огневой бой, используя огнестрельное оружие". Позже его передислоцировали на позиции в село Водяное.
Лисовца задержали оперативники УФСБ по Ростовской области 16 июня 2022 года. При каких обстоятельствах и где - не уточняется. Известно лишь, что добровольно из группировки Лисовец не выходил.
* "Правый сектор" — запрещенная в России экстремистская организация