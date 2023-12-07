https://ria.ru/20231207/su-35s-1914273094.html
Минобороны показало кадры пилотажного мастерства СУ-35С в Абу-Даби
Минобороны показало кадры пилотажного мастерства СУ-35С в Абу-Даби - РИА Новости, 07.12.2023
Минобороны показало кадры пилотажного мастерства СУ-35С в Абу-Даби
Военные летчики, сопровождавшие борт номер один в ходе визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, продемонстрировали пилотажное мастерство, Минобороны... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:51
2023-12-07T09:51
2023-12-07T13:31
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су-35с
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Военные летчики, сопровождавшие борт номер один в ходе визита Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, продемонстрировали пилотажное мастерство, Минобороны опубликовало видео взлета из Абу-Даби.В ролике показана подготовка президентского Ил-96 и истребителей к вылету. Затем показан взлет звена из трех Су-35С в максимально тесной группе, причем расстояние между машинами в процессе разбега по полосе и отрыва от земли составляет не более нескольких метров. Складывается впечатление, что самолеты находятся друг от друга на расстоянии вытянутой руки.Все Су-35С с вооружением — на внешней подвеске заметны по четыре ракеты класса "воздух — воздух" малой и средней дальности (Р-73 и Р-77).Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один с Путиным на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С, "принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне".Песков пояснил, что российские истребители сопровождали президентский самолет в связи с тем, что глава государства работал "в неспокойном регионе": "если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные", то "регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости".
https://ria.ru/20231206/putin-1914211437.html
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Сопровождение борта президента истребителями СУ-35С
Сопровождение борта президента истребителями СУ-35С
2023-12-07T09:51
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абу-даби, россия, владимир путин, саудовская аравия, су-35с, в мире
Абу-Даби, Россия, Владимир Путин, Саудовская Аравия, Су-35С, В мире
Минобороны показало кадры пилотажного мастерства СУ-35С в Абу-Даби
МО РФ: Су-35С взлетали из Абу-Даби на расстоянии вытянутой руки друг от друга