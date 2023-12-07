Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/strelba-1914493691.html
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки - РИА Новости, 07.12.2023
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки
Неизвестные на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda на юге Москвы, на месте происшествия следственно-оперативная группа,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:36
2023-12-07T22:36
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Неизвестные на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda на юге Москвы, на месте происшествия следственно-оперативная группа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.По данным ведомства, около 19.00 на Шипиловской улице неизвестные на Audi перегородили дорогу водителю Mazda."После чего произвели несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону водителя иномарки и скрылись. По предварительным данным, пострадал один человек", - рассказали в столичной полиции.В главке также добавили, что "на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".Полицейские ищут преступников, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с законом.
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910003422.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки

На юге Москвы в водителя Mazda несколько раз выстрелили из травмата из Audi

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Неизвестные на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda на юге Москвы, на месте происшествия следственно-оперативная группа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, около 19.00 на Шипиловской улице неизвестные на Audi перегородили дорогу водителю Mazda.
"После чего произвели несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону водителя иномарки и скрылись. По предварительным данным, пострадал один человек", - рассказали в столичной полиции.
В главке также добавили, что "на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
Полицейские ищут преступников, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с законом.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья
17 ноября, 09:01
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала