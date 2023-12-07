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На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки - РИА Новости, 07.12.2023
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки
Неизвестные на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda на юге Москвы, на месте происшествия следственно-оперативная группа,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T22:36
2023-12-07T22:36
2023-12-07T22:36
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Неизвестные на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda на юге Москвы, на месте происшествия следственно-оперативная группа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.По данным ведомства, около 19.00 на Шипиловской улице неизвестные на Audi перегородили дорогу водителю Mazda."После чего произвели несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону водителя иномарки и скрылись. По предварительным данным, пострадал один человек", - рассказали в столичной полиции.В главке также добавили, что "на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".Полицейские ищут преступников, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с законом.
https://ria.ru/20231117/proisshestvie-1910003422.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
На юге Москвы в водителя машины несколько раз выстрелили из другой иномарки
На юге Москвы в водителя Mazda несколько раз выстрелили из травмата из Audi
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Неизвестные на Audi несколько раз выстрелили из травматического оружия в водителя Mazda на юге Москвы, на месте происшествия следственно-оперативная группа, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, около 19.00 на Шипиловской улице неизвестные на Audi перегородили дорогу водителю Mazda.
"После чего произвели несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону водителя иномарки и скрылись. По предварительным данным, пострадал один человек", - рассказали в столичной полиции.
В главке также добавили, что "на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
Полицейские ищут преступников, чтобы привлечь их к ответственности в соответствии с законом.
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