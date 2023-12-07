https://ria.ru/20231207/strelba-1914457547.html

В Брянск прибыл вертолет для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

В Брянск прибыл вертолет для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе - РИА Новости, 07.12.2023

В Брянск прибыл вертолет для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

Вертолет Ми-8 МЧС России прилетел в Брянск для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в гимназии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:12

2023-12-07T18:12

2023-12-07T21:07

происшествия

брянск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

стрельба в брянской гимназии

алексей кузнецов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России прилетел в Брянск для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в гимназии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Вертолет Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе. На борту установлен медицинский модуль для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета пострадавших будут сопровождать медработники", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС оказывают подросткам необходимую психологическую помощь.В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что сейчас врачи осматривают пострадавших для принятия решения об эвакуации.В четверг утром в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.Прокуратура проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в школе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.

https://ria.ru/20231207/uroki-1914444623.html

https://ria.ru/20231207/peskov-1914352211.html

брянск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, стрельба в брянской гимназии, алексей кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)