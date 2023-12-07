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В Брянск прибыл вертолет для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе - РИА Новости, 07.12.2023
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18:12 07.12.2023 (обновлено: 21:07 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/strelba-1914457547.html
В Брянск прибыл вертолет для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
В Брянск прибыл вертолет для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе - РИА Новости, 07.12.2023
В Брянск прибыл вертолет для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе
Вертолет Ми-8 МЧС России прилетел в Брянск для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в гимназии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:12
2023-12-07T21:07
происшествия
брянск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
стрельба в брянской гимназии
алексей кузнецов
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России прилетел в Брянск для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в гимназии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."Вертолет Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе. На борту установлен медицинский модуль для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета пострадавших будут сопровождать медработники", — сказал собеседник агентства.Уточняется, что специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС оказывают подросткам необходимую психологическую помощь.В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что сейчас врачи осматривают пострадавших для принятия решения об эвакуации.В четверг утром в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.Прокуратура проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в школе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.
https://ria.ru/20231207/uroki-1914444623.html
https://ria.ru/20231207/peskov-1914352211.html
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происшествия, брянск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, стрельба в брянской гимназии, алексей кузнецов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Стрельба в брянской гимназии, Алексей Кузнецов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Брянск прибыл вертолет для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

Вертолет Ми-8 МЧС прилетел в Брянск для эвакуации раненных при стрельбе в школе

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии № 5 в Брянске
Сотрудники полиции у гимназии № 5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у гимназии № 5 в Брянске
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России прилетел в Брянск для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в гимназии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Вертолет Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате происшествия в школе. На борту установлен медицинский модуль для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета пострадавших будут сопровождать медработники", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В брянской гимназии, где произошла стрельба, отменили уроки
Вчера, 17:35
Уточняется, что специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС оказывают подросткам необходимую психологическую помощь.
В свою очередь, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что сейчас врачи осматривают пострадавших для принятия решения об эвакуации.
В четверг утром в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения.
Прокуратура проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в школе. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Песков прокомментировал стрельбу в гимназии в Брянске
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ПроисшествияБрянскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШСтрельба в брянской гимназииАлексей КузнецовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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