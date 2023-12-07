https://ria.ru/20231207/strelba-1914430814.html

В Госдуме отреагировали на ситуацию со стрельбой в Брянской области

В Госдуме отреагировали на ситуацию со стрельбой в Брянской области - РИА Новости, 07.12.2023

В Госдуме отреагировали на ситуацию со стрельбой в Брянской области

Надо усилить профилактику травли в школах и дать этому понятию законодательное определение, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:42

2023-12-07T16:42

2023-12-07T16:42

стрельба в брянской гимназии

госдума рф

василий пискарев

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Надо усилить профилактику травли в школах и дать этому понятию законодательное определение, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.В четверг в гимназии №5 Брянска произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение "Кроме жесткого контроля над оборотом оружия, кроме регулярных проверок соблюдения всех мер безопасности в школах, кроме выявления экстремистского и деструктивного контента, доступ к которому могут получить дети, надо усилить профилактику травли в школах. Необходимо дать законодательное определение этому понятию и понять, что еще необходимо – где усилить работу учителей, школьных психологов. Будем работать совместно с коллегами", - написал Пискарев.Парламентарий указал, что главное сейчас - разобраться, почему это стало возможным: "винить во всем очередные фильмы или игры – легко, но причины всегда намного глубже". Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД подготовить меры для предотвращения трагедий в школах. Поручения были даны комитетам по безопасности и противодействию коррупции, по просвещению и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Также на пленарном заседании глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, комментируя трагедию в брянской гимназии, предложил запросить в Следственном комитете, Генеральной прокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в образовательных учреждениях, также он предложил обсудить вопрос о законодательном определении этого понятия. В свою очередь, заместитель председателя ГД Борис Чернышов считает необходимым провести анализ эффективности принимаемых сегодня мер по предотвращению травли в школах. Володин поддержал данные предложения и поручил подключиться к этой работе вице-спикерам ГД Анне Кузнецовой и Борису Чернышову, а также председателю комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, чтобы совместно выработать предложения для предотвращения подобных трагедий в школах.

https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html

https://ria.ru/20231207/travlya-1914373541.html

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стрельба в брянской гимназии, госдума рф, василий пискарев, брянская область, происшествия