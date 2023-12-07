В Госдуме отреагировали на ситуацию со стрельбой в Брянской области
Пискарев после стрельбы в Брянске призвал усилить профилактику травли в школах
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Надо усилить профилактику травли в школах и дать этому понятию законодательное определение, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
В четверг в гимназии №5 Брянска произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение
"Кроме жесткого контроля над оборотом оружия, кроме регулярных проверок соблюдения всех мер безопасности в школах, кроме выявления экстремистского и деструктивного контента, доступ к которому могут получить дети, надо усилить профилактику травли в школах. Необходимо дать законодательное определение этому понятию и понять, что еще необходимо – где усилить работу учителей, школьных психологов. Будем работать совместно с коллегами", - написал Пискарев.
Парламентарий указал, что главное сейчас - разобраться, почему это стало возможным: "винить во всем очередные фильмы или игры – легко, но причины всегда намного глубже".
Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время.
Спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД подготовить меры для предотвращения трагедий в школах. Поручения были даны комитетам по безопасности и противодействию коррупции, по просвещению и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Также на пленарном заседании глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, комментируя трагедию в брянской гимназии, предложил запросить в Следственном комитете, Генеральной прокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в образовательных учреждениях, также он предложил обсудить вопрос о законодательном определении этого понятия.
В свою очередь, заместитель председателя ГД Борис Чернышов считает необходимым провести анализ эффективности принимаемых сегодня мер по предотвращению травли в школах.
Володин поддержал данные предложения и поручил подключиться к этой работе вице-спикерам ГД Анне Кузнецовой и Борису Чернышову, а также председателю комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, чтобы совместно выработать предложения для предотвращения подобных трагедий в школах.