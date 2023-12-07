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В Госдуме отреагировали на ситуацию со стрельбой в Брянской области - РИА Новости, 07.12.2023
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16:42 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/strelba-1914430814.html
В Госдуме отреагировали на ситуацию со стрельбой в Брянской области
В Госдуме отреагировали на ситуацию со стрельбой в Брянской области - РИА Новости, 07.12.2023
В Госдуме отреагировали на ситуацию со стрельбой в Брянской области
Надо усилить профилактику травли в школах и дать этому понятию законодательное определение, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:42
2023-12-07T16:42
стрельба в брянской гимназии
госдума рф
василий пискарев
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Надо усилить профилактику травли в школах и дать этому понятию законодательное определение, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.В четверг в гимназии №5 Брянска произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение "Кроме жесткого контроля над оборотом оружия, кроме регулярных проверок соблюдения всех мер безопасности в школах, кроме выявления экстремистского и деструктивного контента, доступ к которому могут получить дети, надо усилить профилактику травли в школах. Необходимо дать законодательное определение этому понятию и понять, что еще необходимо – где усилить работу учителей, школьных психологов. Будем работать совместно с коллегами", - написал Пискарев.Парламентарий указал, что главное сейчас - разобраться, почему это стало возможным: "винить во всем очередные фильмы или игры – легко, но причины всегда намного глубже". Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время. Спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД подготовить меры для предотвращения трагедий в школах. Поручения были даны комитетам по безопасности и противодействию коррупции, по просвещению и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Также на пленарном заседании глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, комментируя трагедию в брянской гимназии, предложил запросить в Следственном комитете, Генеральной прокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в образовательных учреждениях, также он предложил обсудить вопрос о законодательном определении этого понятия. В свою очередь, заместитель председателя ГД Борис Чернышов считает необходимым провести анализ эффективности принимаемых сегодня мер по предотвращению травли в школах. Володин поддержал данные предложения и поручил подключиться к этой работе вице-спикерам ГД Анне Кузнецовой и Борису Чернышову, а также председателю комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, чтобы совместно выработать предложения для предотвращения подобных трагедий в школах.
https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html
https://ria.ru/20231207/travlya-1914373541.html
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стрельба в брянской гимназии, госдума рф, василий пискарев, брянская область, происшествия
Стрельба в брянской гимназии, Госдума РФ, Василий Пискарев, Брянская область, Происшествия
В Госдуме отреагировали на ситуацию со стрельбой в Брянской области

Пискарев после стрельбы в Брянске призвал усилить профилактику травли в школах

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции у гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Надо усилить профилактику травли в школах и дать этому понятию законодательное определение, заявил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
В четверг в гимназии №5 Брянска произошла стрельба. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2019-2023 годах
Вчера, 11:05
"Кроме жесткого контроля над оборотом оружия, кроме регулярных проверок соблюдения всех мер безопасности в школах, кроме выявления экстремистского и деструктивного контента, доступ к которому могут получить дети, надо усилить профилактику травли в школах. Необходимо дать законодательное определение этому понятию и понять, что еще необходимо – где усилить работу учителей, школьных психологов. Будем работать совместно с коллегами", - написал Пискарев.
Парламентарий указал, что главное сейчас - разобраться, почему это стало возможным: "винить во всем очередные фильмы или игры – легко, но причины всегда намного глубже".
Ранее первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова заявила РИА Новости, что в ГД подготовили законопроект о профилактике травли в учебных заведениях, его постараются внести в ближайшее время.
Спикер ГД Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД подготовить меры для предотвращения трагедий в школах. Поручения были даны комитетам по безопасности и противодействию коррупции, по просвещению и по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Также на пленарном заседании глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг, комментируя трагедию в брянской гимназии, предложил запросить в Следственном комитете, Генеральной прокуратуре информацию о поступающих обращениях в связи с травлей в образовательных учреждениях, также он предложил обсудить вопрос о законодательном определении этого понятия.
В свою очередь, заместитель председателя ГД Борис Чернышов считает необходимым провести анализ эффективности принимаемых сегодня мер по предотвращению травли в школах.
Володин поддержал данные предложения и поручил подключиться к этой работе вице-спикерам ГД Анне Кузнецовой и Борису Чернышову, а также председателю комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной, чтобы совместно выработать предложения для предотвращения подобных трагедий в школах.
Школьница - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В Госдуме подготовили проект о профилактике травли в учебных заведениях
Вчера, 14:52
 
Стрельба в брянской гимназииГосдума РФВасилий ПискаревБрянская областьПроисшествия
 
 
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