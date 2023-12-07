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В Рязанской области сотрудник Росгвардии погиб при взрыве устройства

В Рязанской области сотрудник Росгвардии погиб при взрыве устройства - РИА Новости, 07.12.2023

В Рязанской области сотрудник Росгвардии погиб при взрыве устройства

Один сотрудник Росгвардии погиб, двое получили ранения в результате происшествия на стрельбах в Рязанской области, сообщило областное СУСК. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:58

2023-12-07T15:58

2023-12-07T17:36

происшествия

рязанская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

рязанский район

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РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Один сотрудник Росгвардии погиб, двое получили ранения в результате происшествия на стрельбах в Рязанской области, сообщило областное СУСК.Как сообщала прокуратура региона со ссылкой на предварительные данные, в ходе плановых занятий по огнестрельной подготовке на полигоне в селе Дубровичи "произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства"."Поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения", — пишет СУСК в своем Telegram-канале.Следователи и криминалисты выехали на место. Координирует работу лично руководитель СУСК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20231206/politseyskiy-1914172842.html

рязанская область

рязанский район

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происшествия, рязанская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рязанский район