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В Рязанской области сотрудник Росгвардии погиб при взрыве устройства
В Рязанской области сотрудник Росгвардии погиб при взрыве устройства - РИА Новости, 07.12.2023
В Рязанской области сотрудник Росгвардии погиб при взрыве устройства
Один сотрудник Росгвардии погиб, двое получили ранения в результате происшествия на стрельбах в Рязанской области, сообщило областное СУСК. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:58
2023-12-07T15:58
2023-12-07T17:36
происшествия
рязанская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рязанский район
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РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Один сотрудник Росгвардии погиб, двое получили ранения в результате происшествия на стрельбах в Рязанской области, сообщило областное СУСК.Как сообщала прокуратура региона со ссылкой на предварительные данные, в ходе плановых занятий по огнестрельной подготовке на полигоне в селе Дубровичи "произошло самопроизвольное срабатывание взрывного устройства"."Поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, двое получили ранения", — пишет СУСК в своем Telegram-канале.Следователи и криминалисты выехали на место. Координирует работу лично руководитель СУСК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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рязанская область
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происшествия, рязанская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рязанский район
Происшествия, Рязанская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Рязанский район
В Рязанской области сотрудник Росгвардии погиб при взрыве устройства
СК: сотрудник Росгвардии погиб при стрельбах на полигоне в Рязанской области