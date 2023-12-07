https://ria.ru/20231207/strelba-1914329918.html

Ученики гимназии в Брянске рассказали, как баррикадировались в классе

Ученики гимназии в Брянске рассказали, как баррикадировались в классе - РИА Новости, 07.12.2023

Ученики гимназии в Брянске рассказали, как баррикадировались в классе

Учащаяся гимназии в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу, рассказала РИА Новости, что дети сначала подумали, что кто-то бьет мячом о стену, а затем... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:50

2023-12-07T12:50

2023-12-07T12:50

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

брянск

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Учащаяся гимназии в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу, рассказала РИА Новости, что дети сначала подумали, что кто-то бьет мячом о стену, а затем начали баррикадироваться. На момент происшествия собеседница находилась в классе на третьем этаже, стреляли, по ее словам, на четвертом. "Мы услышали какие-то звуки, хлопки, подумали, что это мяч бьется о стену, подумали, что физкультура. Но учительница вышла в коридор и говорит: "Нет, это что-то страшное". И вслед за ней в класс вбежали две девочки. Они сказали, что там стрельба... Стали баррикадироваться. Мальчики завалили двери партами, кто-то из девочек позвонил 112, учитель всех обзванивала", - рассказала школьница. Одна из вбежавших девочек – сестра стрелявшей, учится с ней в одном классе. Школьницы рассказали, что стрельба началась на уроке биологии, многим удалось выбежать из класса. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.

https://ria.ru/20231207/strelba-1914291933.html

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следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии, брянск, происшествия