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Ученики гимназии в Брянске рассказали, как баррикадировались в классе
Ученики гимназии в Брянске рассказали, как баррикадировались в классе - РИА Новости, 07.12.2023
Ученики гимназии в Брянске рассказали, как баррикадировались в классе
Учащаяся гимназии в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу, рассказала РИА Новости, что дети сначала подумали, что кто-то бьет мячом о стену, а затем... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:50
2023-12-07T12:50
2023-12-07T12:50
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
брянск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Учащаяся гимназии в Брянске, где восьмиклассница устроила стрельбу, рассказала РИА Новости, что дети сначала подумали, что кто-то бьет мячом о стену, а затем начали баррикадироваться. На момент происшествия собеседница находилась в классе на третьем этаже, стреляли, по ее словам, на четвертом. "Мы услышали какие-то звуки, хлопки, подумали, что это мяч бьется о стену, подумали, что физкультура. Но учительница вышла в коридор и говорит: "Нет, это что-то страшное". И вслед за ней в класс вбежали две девочки. Они сказали, что там стрельба... Стали баррикадироваться. Мальчики завалили двери партами, кто-то из девочек позвонил 112, учитель всех обзванивала", - рассказала школьница. Одна из вбежавших девочек – сестра стрелявшей, учится с ней в одном классе. Школьницы рассказали, что стрельба началась на уроке биологии, многим удалось выбежать из класса. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
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следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии, брянск, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии, Брянск, Происшествия
Ученики гимназии в Брянске рассказали, как баррикадировались в классе
Ученики гимназии в Брянске забаррикадировались в классе, услышав звуки стрельбы