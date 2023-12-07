https://ria.ru/20231207/strelba-1914329117.html

Учащаяся гимназии в Брянске заявила, что стрелявшую девочку не травили

Учащаяся гимназии в Брянске заявила, что стрелявшую девочку не травили - РИА Новости, 07.12.2023

Учащаяся гимназии в Брянске заявила, что стрелявшую девочку не травили

Сестра девочки, открывшей стрельбу в гимназии в Брянске, не считает, что ее травили одноклассники, рассказала РИА Новости ученица этой школы. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:47

2023-12-07T12:47

2023-12-07T13:14

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Сестра девочки, открывшей стрельбу в гимназии в Брянске, не считает, что ее травили одноклассники, рассказала РИА Новости ученица этой школы. Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. Собеседница агентства, которая учится в другом классе, рассказала, что расспрашивала у сестры-двойняшки стрелявшей девочки, почему та так поступила. "Ее травили в классе? Она ответила, что нет. Может, дома что-то произошло? Она сказала, что ничего не произошло, все нормально, вчера у папы был день рождения", - поведала гимназистка. По словам собеседницы, она знает сестер давно, но сказать что-то о них затрудняется, поскольку "особо с ними не общалась". "Абсолютно рядовые", - охарактеризовала девочка сестер.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии