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Учащаяся гимназии в Брянске заявила, что стрелявшую девочку не травили - РИА Новости, 07.12.2023
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12:47 07.12.2023 (обновлено: 13:14 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/strelba-1914329117.html
Учащаяся гимназии в Брянске заявила, что стрелявшую девочку не травили
Учащаяся гимназии в Брянске заявила, что стрелявшую девочку не травили - РИА Новости, 07.12.2023
Учащаяся гимназии в Брянске заявила, что стрелявшую девочку не травили
Сестра девочки, открывшей стрельбу в гимназии в Брянске, не считает, что ее травили одноклассники, рассказала РИА Новости ученица этой школы. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:47
2023-12-07T13:14
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Сестра девочки, открывшей стрельбу в гимназии в Брянске, не считает, что ее травили одноклассники, рассказала РИА Новости ученица этой школы. Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение. Собеседница агентства, которая учится в другом классе, рассказала, что расспрашивала у сестры-двойняшки стрелявшей девочки, почему та так поступила. "Ее травили в классе? Она ответила, что нет. Может, дома что-то произошло? Она сказала, что ничего не произошло, все нормально, вчера у папы был день рождения", - поведала гимназистка. По словам собеседницы, она знает сестер давно, но сказать что-то о них затрудняется, поскольку "особо с ними не общалась". "Абсолютно рядовые", - охарактеризовала девочка сестер.
https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии
Учащаяся гимназии в Брянске заявила, что стрелявшую девочку не травили

Учащаяся гимназии в Брянске заявила, что стрелявшую девочку в классе не травили

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
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Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Сестра девочки, открывшей стрельбу в гимназии в Брянске, не считает, что ее травили одноклассники, рассказала РИА Новости ученица этой школы.
Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
Собеседница агентства, которая учится в другом классе, рассказала, что расспрашивала у сестры-двойняшки стрелявшей девочки, почему та так поступила.
«
"Ее травили в классе? Она ответила, что нет. Может, дома что-то произошло? Она сказала, что ничего не произошло, все нормально, вчера у папы был день рождения", - поведала гимназистка.
По словам собеседницы, она знает сестер давно, но сказать что-то о них затрудняется, поскольку "особо с ними не общалась".
«
"Абсолютно рядовые", - охарактеризовала девочка сестер.
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