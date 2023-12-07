https://ria.ru/20231207/strelba-1914307183.html
Источник: в Брянске допрашивают отца девочки, стрелявшей в гимназии
Источник: в Брянске допрашивают отца девочки, стрелявшей в гимназии - РИА Новости, 07.12.2023
Источник: в Брянске допрашивают отца девочки, стрелявшей в гимназии
Отца девочки, открывшей стрельбу в брянской школе, допрашивают в качестве свидетеля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:51
2023-12-07T11:51
2023-12-07T12:24
происшествия
брянск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Отца девочки, открывшей стрельбу в брянской школе, допрашивают в качестве свидетеля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В настоящее время с отцом девочки работают сотрудники правоохранительных органов, его допрашивают в качестве свидетеля", - сказал собеседник агентства. Стрельба произошла сегодня в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html
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происшествия, брянск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
Источник: в Брянске допрашивают отца девочки, стрелявшей в гимназии
Отца девочки, стрелявшей в брянской школе, допрашивают в качестве свидетеля