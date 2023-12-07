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Минздрав: при стрельбе в Брянске погибли двое, пятеро получили ранения
Минздрав: при стрельбе в Брянске погибли двое, пятеро получили ранения - РИА Новости, 07.12.2023
Минздрав: при стрельбе в Брянске погибли двое, пятеро получили ранения
При стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:49
2023-12-07T10:49
2023-12-07T12:30
происшествия
алексей кузнецов
брянск
стрельба в брянской гимназии
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александр богомаз
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. При стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."В происшествии в Брянске погибли двое, получили ранения пятеро подростков, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Они получают всю необходимую медицинскую помощь", — сказал он.Одному из раненых проводят операцию, запланированы консультации с федеральными клиниками. Семьям пострадавших окажут помощь, отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Стрельба произошла в четверг в гимназии № 5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Как рассказал РИА Новости источник, отца девочки допрашивают в качестве свидетеля. Одна из учащихся сообщила агентству, что школьница принесла ружье в тубусе для бумаг.Прокуратура проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц.
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происшествия, алексей кузнецов, брянск, стрельба в брянской гимназии, брянская область, александр богомаз, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алексей Кузнецов, Брянск, Стрельба в брянской гимназии, Брянская область, Александр Богомаз, Следственный комитет России (СК РФ)
Минздрав: при стрельбе в Брянске погибли двое, пятеро получили ранения
Минздрав: при стрельбе в брянской гимназии погибли двое подростков, пять ранены