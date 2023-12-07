https://ria.ru/20231207/strelba-1914286799.html

Одноклассница девочки, стрелявшей в гимназии в Брянске, умерла от ран

Одноклассница девочки, стрелявшей в гимназии в Брянске, умерла от ран - РИА Новости, 07.12.2023

Одноклассница девочки, стрелявшей в гимназии в Брянске, умерла от ран

От выстрелов ученицы в гимназии в Брянске пострадали 5 человек, одна из раненых одноклассниц скончалась, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области в РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:39

2023-12-07T10:39

2023-12-07T12:30

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. От выстрелов ученицы в гимназии в Брянске пострадали 5 человек, одна из раненых одноклассниц скончалась, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области в Telegram-канале.Ранее в Telegram-канале "МВД Медиа" сообщалось, что ученица принесла в гимназию в Брянске огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, пострадали трое, а затем покончила с собой."Сегодня в полицию поступило сообщение о стрельбе в гимназии №5 города Брянска. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии