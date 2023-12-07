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Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
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10:11 07.12.2023 (обновлено: 12:32 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/strelba-1914277080.html
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске
Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:11
2023-12-07T12:32
брянск
происшествия
бежицкий район
стрельба в брянской гимназии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация.Информация о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступила в городскую диспетчерскую службу в 9.15."По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка..." — говорится в сообщении.Все остальные школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Здание оцеплено полицией.
https://ria.ru/20231030/strelba-1906309380.html
брянск
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брянск, происшествия, бежицкий район, стрельба в брянской гимназии
Брянск, Происшествия, Бежицкий район, Стрельба в брянской гимназии
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске

Администрация Брянска: при стрельбе в гимназии погибли двое, четверо ранены

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкГимназия №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Гимназия №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
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Гимназия №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация.
Информация о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступила в городскую диспетчерскую службу в 9.15.
"По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка..." — говорится в сообщении.
Все остальные школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Здание оцеплено полицией.
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БрянскПроисшествияБежицкий районСтрельба в брянской гимназии
 
 
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