https://ria.ru/20231207/strelba-1914277080.html
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске
Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:11
2023-12-07T10:11
2023-12-07T12:32
брянск
происшествия
бежицкий район
стрельба в брянской гимназии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация.Информация о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступила в городскую диспетчерскую службу в 9.15."По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка..." — говорится в сообщении.Все остальные школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Здание оцеплено полицией.
https://ria.ru/20231030/strelba-1906309380.html
брянск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, происшествия, бежицкий район, стрельба в брянской гимназии
Брянск, Происшествия, Бежицкий район, Стрельба в брянской гимназии
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске
Администрация Брянска: при стрельбе в гимназии погибли двое, четверо ранены
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация.
Информация о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района
поступила в городскую диспетчерскую службу в 9.15.
"По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка..." — говорится в сообщении.
Все остальные школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Здание оцеплено полицией.
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