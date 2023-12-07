https://ria.ru/20231207/strelba-1914277080.html

Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске

Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске - РИА Новости, 07.12.2023

Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске

Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:11

2023-12-07T10:11

2023-12-07T12:32

брянск

происшествия

бежицкий район

стрельба в брянской гимназии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация.Информация о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района поступила в городскую диспетчерскую службу в 9.15."По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка..." — говорится в сообщении.Все остальные школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Здание оцеплено полицией.

https://ria.ru/20231030/strelba-1906309380.html

брянск

бежицкий район

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Кирилл Волков

брянск, происшествия, бежицкий район, стрельба в брянской гимназии