https://ria.ru/20231207/strelba-1914274991.html

Стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница

Стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница - РИА Новости, 07.12.2023

Стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница

Стрельбу в брянской гимназии, по предварительной информации, устроила ученица восьмого класса, принесшая с собой оружие отца, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:04

2023-12-07T10:04

2023-12-07T12:34

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стрельбу в брянской гимназии, по предварительной информации, устроила ученица восьмого класса, принесшая с собой оружие отца, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Ученица восьмого класса принесла в гимназию оружие отца, произвела несколько выстрелов", - сказал собеседник агентства.По данным этого собеседника агентства, в результате стрельбы пострадавших нет, однако информация уточняется.

https://ria.ru/20231103/pnevmatika-1907254576.html

брянск

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии