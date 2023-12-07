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Стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница - РИА Новости, 07.12.2023
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10:04 07.12.2023 (обновлено: 12:34 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/strelba-1914274991.html
Стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница
Стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница - РИА Новости, 07.12.2023
Стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница
Стрельбу в брянской гимназии, по предварительной информации, устроила ученица восьмого класса, принесшая с собой оружие отца, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:04
2023-12-07T12:34
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стрельбу в брянской гимназии, по предварительной информации, устроила ученица восьмого класса, принесшая с собой оружие отца, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Ученица восьмого класса принесла в гимназию оружие отца, произвела несколько выстрелов", - сказал собеседник агентства.По данным этого собеседника агентства, в результате стрельбы пострадавших нет, однако информация уточняется.
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии
Стрельбу в брянской гимназии устроила восьмиклассница

Восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии из оружия отца

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
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Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стрельбу в брянской гимназии, по предварительной информации, устроила ученица восьмого класса, принесшая с собой оружие отца, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Ученица восьмого класса принесла в гимназию оружие отца, произвела несколько выстрелов", - сказал собеседник агентства.
По данным этого собеседника агентства, в результате стрельбы пострадавших нет, однако информация уточняется.
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