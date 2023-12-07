https://ria.ru/20231207/strelba-1914274486.html

В Брянске в гимназии произошла стрельба

В Брянске в гимназии произошла стрельба - РИА Новости, 07.12.2023

В Брянске в гимназии произошла стрельба

Стрельба произошла в гимназии №5 в Брянске, силовики оцепили здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:00

2023-12-07T10:00

2023-12-07T12:35

происшествия

брянск

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в гимназии №5 в Брянске, силовики оцепили здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит стрельба в гимназии №5 в Брянске", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили здание и начали переговоры с подозреваемым.

https://ria.ru/20231108/mvd-1908145334.html

брянск

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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии