https://ria.ru/20231207/strelba-1914274486.html
В Брянске в гимназии произошла стрельба
В Брянске в гимназии произошла стрельба - РИА Новости, 07.12.2023
В Брянске в гимназии произошла стрельба
Стрельба произошла в гимназии №5 в Брянске, силовики оцепили здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:00
2023-12-07T10:00
2023-12-07T12:35
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в гимназии №5 в Брянске, силовики оцепили здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит стрельба в гимназии №5 в Брянске", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили здание и начали переговоры с подозреваемым.
https://ria.ru/20231108/mvd-1908145334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии
В Брянске в гимназии произошла стрельба
В Брянске в гимназии №5 произошла стрельба, силовики оцепили здание
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в гимназии №5 в Брянске, силовики оцепили здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит стрельба в гимназии №5 в Брянске", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили здание и начали переговоры с подозреваемым.
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