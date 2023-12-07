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В Брянске в гимназии произошла стрельба - РИА Новости, 07.12.2023
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10:00 07.12.2023 (обновлено: 12:35 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/strelba-1914274486.html
В Брянске в гимназии произошла стрельба
В Брянске в гимназии произошла стрельба - РИА Новости, 07.12.2023
В Брянске в гимназии произошла стрельба
Стрельба произошла в гимназии №5 в Брянске, силовики оцепили здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T10:00
2023-12-07T12:35
происшествия
брянск
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в гимназии №5 в Брянске, силовики оцепили здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Происходит стрельба в гимназии №5 в Брянске", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили здание и начали переговоры с подозреваемым.
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происшествия, брянск, стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Брянск, Стрельба в брянской гимназии
В Брянске в гимназии произошла стрельба

В Брянске в гимназии №5 произошла стрельба, силовики оцепили здание

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкСотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске. 7 декабря 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Стрельба произошла в гимназии №5 в Брянске, силовики оцепили здание, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Происходит стрельба в гимназии №5 в Брянске", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место происшествия правоохранители оцепили здание и начали переговоры с подозреваемым.
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ПроисшествияБрянскСтрельба в брянской гимназии
 
 
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