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При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека
При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека - РИА Новости, 07.12.2023
При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека
Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T02:56
2023-12-07T02:56
2023-12-07T02:56
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция. Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны. "По данным наших следователей на месте происшествия, есть трое погибших и еще один пострадавший в критическом состоянии в местной больнице", - сообщает полиция в соцсети Х.
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лас-вегас, в мире
При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека
Полиция Лас-Вегаса: при стрельбе в Невадском университете погибли три человека
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция.
Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны.
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"По данным наших следователей на месте происшествия, есть трое погибших и еще один пострадавший в критическом состоянии в местной больнице", - сообщает полиция в соцсети Х.