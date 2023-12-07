https://ria.ru/20231207/strelba-1914247874.html

При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека

При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека - РИА Новости, 07.12.2023

При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека

Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T02:56

2023-12-07T02:56

2023-12-07T02:56

лас-вегас

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция. Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны. "По данным наших следователей на месте происшествия, есть трое погибших и еще один пострадавший в критическом состоянии в местной больнице", - сообщает полиция в соцсети Х.

https://ria.ru/20231205/strelba-1913788747.html

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