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При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека - РИА Новости, 07.12.2023
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02:56 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/strelba-1914247874.html
При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека
При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека - РИА Новости, 07.12.2023
При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека
Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T02:56
2023-12-07T02:56
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция. Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны. "По данным наших следователей на месте происшествия, есть трое погибших и еще один пострадавший в критическом состоянии в местной больнице", - сообщает полиция в соцсети Х.
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Лас-Вегас, В мире
При стрельбе в университете в Лас-Вегасе погибли три человека

Полиция Лас-Вегаса: при стрельбе в Невадском университете погибли три человека

© AP Photo / Brynn AndersonПолицейские машины в США на месте преступления
Полицейские машины в США на месте преступления - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Brynn Anderson
Полицейские машины в США на месте преступления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Три человека погибли при стрельбе в Невадском университете в Лас-Вегасе, сообщает местная полиция.
Ранее правоохранители сообщали о стрельбе в Невадском университете. Подозреваемый скончался, однако причина смерти не раскрывается. Полиция отмечала, что сейчас какой-либо угрозы нет, мотивы злоумышленника неизвестны.
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"По данным наших следователей на месте происшествия, есть трое погибших и еще один пострадавший в критическом состоянии в местной больнице", - сообщает полиция в соцсети Х.
 
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