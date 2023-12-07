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Велим ему. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 07.12.2023
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13:47 07.12.2023 (обновлено: 13:57 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ssha-1914347779.html
Велим ему. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому
Велим ему. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 07.12.2023
Велим ему. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому
Запад делает из президента Украины Владимира Зеленского крайнего, что по итогу может привести к его ликвидации, заявил бывший старший советник Пентагона,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:47
2023-12-07T13:57
в мире
киев
украина
владимир зеленский
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
валерий залужный
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запад делает из президента Украины Владимира Зеленского крайнего, что по итогу может привести к его ликвидации, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Мы не позволяем этому (российско-украинскому конфликту. — Прим. ред.) закончиться и велим Зеленскому взять на себя ответственность за эту катастрофу, хотя именно мы давали ему гарантии того, что Киев победит", — написал он.Макгрегор добавил, что даже если Зеленскому удастся в конечном счете сбежать, его все равно найдут и убьют.В то же время судьба украинского народа никого волновать не будет, заключил эксперт.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Как отмечали в Кремле, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Зеленскому придется заплатить за свои ошибки. Он обвинял президента в скатывании в авторитаризм, отметив, что в стране практически не осталось независимых институтов власти.
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914272164.html
https://ria.ru/20231207/ssha-1914286887.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, валерий залужный
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
Велим ему. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому

Макгрегор: Зеленского могут ликвидировать после поражения Украины

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запад делает из президента Украины Владимира Зеленского крайнего, что по итогу может привести к его ликвидации, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Мы не позволяем этому (российско-украинскому конфликту. — Прим. ред.) закончиться и велим Зеленскому взять на себя ответственность за эту катастрофу, хотя именно мы давали ему гарантии того, что Киев победит", — написал он.
Макгрегор добавил, что даже если Зеленскому удастся в конечном счете сбежать, его все равно найдут и убьют.
В то же время судьба украинского народа никого волновать не будет, заключил эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Исчезнет. В США рассказали о чудовищных планах на Украину
Вчера, 09:44
В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Как отмечали в Кремле, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Зеленскому придется заплатить за свои ошибки. Он обвинял президента в скатывании в авторитаризм, отметив, что в стране практически не осталось независимых институтов власти.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Путин смеется. В США забили тревогу из-за Украины
Вчера, 10:39
 
В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныВалерий Залужный
 
 
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