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Велим ему. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому
Велим ему. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 07.12.2023
Велим ему. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому
Запад делает из президента Украины Владимира Зеленского крайнего, что по итогу может привести к его ликвидации, заявил бывший старший советник Пентагона,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T13:47
2023-12-07T13:47
2023-12-07T13:57
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запад делает из президента Украины Владимира Зеленского крайнего, что по итогу может привести к его ликвидации, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Мы не позволяем этому (российско-украинскому конфликту. — Прим. ред.) закончиться и велим Зеленскому взять на себя ответственность за эту катастрофу, хотя именно мы давали ему гарантии того, что Киев победит", — написал он.Макгрегор добавил, что даже если Зеленскому удастся в конечном счете сбежать, его все равно найдут и убьют.В то же время судьба украинского народа никого волновать не будет, заключил эксперт.В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.Как отмечали в Кремле, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Зеленскому придется заплатить за свои ошибки. Он обвинял президента в скатывании в авторитаризм, отметив, что в стране практически не осталось независимых институтов власти.
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, валерий залужный
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный
Велим ему. Из США послали неутешительный сигнал Зеленскому
Макгрегор: Зеленского могут ликвидировать после поражения Украины
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Запад делает из президента Украины Владимира Зеленского крайнего, что по итогу может привести к его ликвидации, заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X
.
"Мы не позволяем этому (российско-украинскому конфликту. — Прим. ред.) закончиться и велим Зеленскому взять на себя ответственность за эту катастрофу, хотя именно мы давали ему гарантии того, что Киев победит", — написал он.
Макгрегор добавил, что даже если Зеленскому удастся в конечном счете сбежать, его все равно найдут и убьют.
В то же время судьба украинского народа никого волновать не будет, заключил эксперт.
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В начале ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что украинская армия зашла в тупик, и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
Как отмечали в Кремле, чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко
сообщил, что Зеленскому придется заплатить за свои ошибки. Он обвинял президента в скатывании в авторитаризм, отметив, что в стране практически не осталось независимых институтов власти.
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