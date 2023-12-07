https://ria.ru/20231207/ssha-1914300976.html

В Польше предрекли Украине судьбу Афганистана из-за политики США

В Польше предрекли Украине судьбу Афганистана из-за политики США - РИА Новости, 07.12.2023

В Польше предрекли Украине судьбу Афганистана из-за политики США

Бывшая вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич на фоне отказа американского сената вынести на голосование законопроект о помощи Киеву заявила, что не хочет увидеть... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:29

2023-12-07T11:29

2023-12-07T11:29

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая вице-премьер Польши Ядвига Эмилевич на фоне отказа американского сената вынести на голосование законопроект о помощи Киеву заявила, что не хочет увидеть второй Афганистан. Законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта оказалось заблокировано. При этом руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признавал, что без одобрения помощи Украине в конгрессе США у Киева "большой риск" потерпеть поражение в конфликте с Россией. "Я не хочу увидеть второй Афганистан", - приводит агентство Блумберг слова Эмилевич, которая в настоящее время отвечает за развитие сотрудничества между Польшей и Украиной. Блумберг добавляет, что некоторые европейские чиновники сомневаются в серьезности намерений США продолжить помогать Киеву и при этом призывают американских законодателей "не бросать Украину в схватке, которую, вероятно, она не сможет выиграть самостоятельно". В 2020 году США при посредничестве Катара заключили в Дохе мирное соглашение с талибами, согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана. Президент США Джо Байден в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО. В итоге к власти пришло движение "Талибан*" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

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афганистан

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в мире, сша, украина, афганистан, владимир зеленский, джо байден, нато