Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ
Bloomberg: политика США по Украине вызывает шок у союзников Вашингтона
© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США приведет к негативным последствиям, которые могут подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и бывший американский чиновник Макс Бергманн.
"Во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что на американцев просто нельзя положиться…" — сказал он.
"Во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что на американцев просто нельзя положиться…" — сказал он.
В статье отмечается, что привязка требований, касающихся внутренних проблем США к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент — особенно когда Вашингтон "поддерживает демократию на Украине" в борьбе за сохранение американского влияния в мире.
Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты вооружений сокращаются.