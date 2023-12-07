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Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 07.12.2023 (обновлено: 11:11 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ssha-1914273831.html
Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ
Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2023
Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ
Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США приведет к негативным последствиям, которые могут подорвать уверенность союзников в возможностях... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:56
2023-12-07T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США приведет к негативным последствиям, которые могут подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и бывший американский чиновник Макс Бергманн. "Во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что на американцев просто нельзя положиться…" — сказал он. В статье отмечается, что привязка требований, касающихся внутренних проблем США к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент — особенно когда Вашингтон "поддерживает демократию на Украине" в борьбе за сохранение американского влияния в мире. Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты вооружений сокращаются.
https://ria.ru/20231207/rossiya-1914267335.html
https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html
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в мире, украина, сша, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Россия
Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ

Bloomberg: политика США по Украине вызывает шок у союзников Вашингтона

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США приведет к негативным последствиям, которые могут подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и бывший американский чиновник Макс Бергманн.

"Во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что на американцев просто нельзя положиться…" — сказал он.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Трагедия. Такер Карлсон сделал шокирующее заявление о России
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В статье отмечается, что привязка требований, касающихся внутренних проблем США к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент — особенно когда Вашингтон "поддерживает демократию на Украине" в борьбе за сохранение американского влияния в мире.

Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.
Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.
Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты вооружений сокращаются.
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