https://ria.ru/20231207/ssha-1914273831.html

Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ

Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2023

Байден одним шагом по Украине вызвал шок у союзников, пишут СМИ

Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США приведет к негативным последствиям, которые могут подорвать уверенность союзников в возможностях... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:56

2023-12-07T09:56

2023-12-07T11:11

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США приведет к негативным последствиям, которые могут подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и бывший американский чиновник Макс Бергманн. "Во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что на американцев просто нельзя положиться…" — сказал он. В статье отмечается, что привязка требований, касающихся внутренних проблем США к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент — особенно когда Вашингтон "поддерживает демократию на Украине" в борьбе за сохранение американского влияния в мире. Белый дом осенью запросил у конгресса порядка 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Запрос должны утвердить обе палаты. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США.Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение. Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые продлятся с 14 декабря до 9 января.Выделенные ранее деньги для Киева тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому отправляемые Украине пакеты вооружений сокращаются.

https://ria.ru/20231207/rossiya-1914267335.html

https://ria.ru/20231207/eksport-1914140777.html

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