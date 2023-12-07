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США приостановили участие в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.12.2023
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00:17 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/ssha-1914240889.html
США приостановили участие в ДОВСЕ
США приостановили участие в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.12.2023
США приостановили участие в ДОВСЕ
США с четверга приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T00:17
2023-12-07T00:17
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США с четверга приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). США приостановили выполнение обязательств в рамках договора в ответ на завершение Россией 7 ноября процедуры выхода из ДОВСЕ. Белый дом ранее заявил, что выход России из ДОВСЕ разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора. США для "защиты" НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе вслед за выходом РФ из ДОВСЕ, добавил он. В целом в Белом доме считают, что приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО "по обороне и сдерживанию, сняв ограничения, влиявшие на планирование, развертывание и учения". Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ситуации вокруг соблюдения процедуры выхода из ДОВСЕ прослеживается принципиальное различие в подходах России и США – Штаты не соблюдают нормы международного права. Она подчеркнула, что США не собираются придерживаться условий приостановления, ни процедуры. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к ДОВСЕ не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики. ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых договором вооружений и военной техники: боевым танкам, боевым бронированным машинам, артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов — южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии. В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили обязательствами его участников по ограничению численности личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только часть — европейская — территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции). Подписание ДОВСЕ состоялось 19 ноября 1990 года в Париже. Договор заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам ДОВСЕ носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.
https://ria.ru/20231109/dovse-1908354039.html
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джон кирби, мария захарова, сергей рябков, нато, обсе, россия, сша, турция
Джон Кирби, Мария Захарова, Сергей Рябков, НАТО, ОБСЕ, Россия, США, Турция
США приостановили участие в ДОВСЕ

США приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе

© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert DabbsАмериканские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert Dabbs
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США с четверга приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
США приостановили выполнение обязательств в рамках договора в ответ на завершение Россией 7 ноября процедуры выхода из ДОВСЕ.
Сенатор Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Сенатор заявил, что США спровоцировали выход России из ДОВСЕ
9 ноября, 11:42
Белый дом ранее заявил, что выход России из ДОВСЕ разочаровывает, и Москва, по мнению координатора стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джона Кирби, не оставила Вашингтону выбора, кроме как тоже выйти из договора. США для "защиты" НАТО могут внести изменения в размещение сил в Европе вслед за выходом РФ из ДОВСЕ, добавил он. В целом в Белом доме считают, что приостановка участия США в ДОВСЕ усилит возможности НАТО "по обороне и сдерживанию, сняв ограничения, влиявшие на планирование, развертывание и учения".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ситуации вокруг соблюдения процедуры выхода из ДОВСЕ прослеживается принципиальное различие в подходах России и США – Штаты не соблюдают нормы международного права. Она подчеркнула, что США не собираются придерживаться условий приостановления, ни процедуры.
В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность". Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к ДОВСЕ не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Кремле прокомментировали выход США и НАТО из ДОВСЕ
8 ноября, 12:06
ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых договором вооружений и военной техники: боевым танкам, боевым бронированным машинам, артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов — южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.
В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили обязательствами его участников по ограничению численности личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только часть — европейская — территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
Подписание ДОВСЕ состоялось 19 ноября 1990 года в Париже. Договор заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам ДОВСЕ носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания России - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
В Совфеде прокомментировали заявление США об отсутствии выбора по ДОВСЕ
8 ноября, 10:54
 
Джон КирбиМария ЗахароваСергей РябковНАТООБСЕРоссияСШАТурция
 
 
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