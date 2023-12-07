https://ria.ru/20231207/sputnik-1914267601.html

Турецкая Baykar сообщила о планах отправить в космос спутник в 2025 году

Турецкая Baykar сообщила о планах отправить в космос спутник в 2025 году - РИА Новости, 07.12.2023

Турецкая Baykar сообщила о планах отправить в космос спутник в 2025 году

Один из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире, турецкая компания Baykar рассчитывает в 2025 году отправить в космос свой первый... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:18

2023-12-07T09:18

2023-12-07T09:18

в мире

космос - риа наука

сельджук байрактар

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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Один из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире, турецкая компания Baykar рассчитывает в 2025 году отправить в космос свой первый спутник, сообщил председатель совета директоров компании Сельджук Байрактар. "Работа над нашей космической инициативой продолжается уже 1,5 года. Мы не идем туда, куда идут все остальные, мы предвидим будущее и готовимся к гонке за этим будущим уже сегодня. Мы работаем над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами. В 2025 году мы отправим в космос наш первый спутник", - приводит его слова газета Akşam. По его словам, компания разработает спутник, который будет оказывать поддержку в разработке новшеств для глобальных навигационных систем и специальных коммуникационных приложений. "Мы также работаем над орбитальными транспортными средствами в области космических технологий", - сказал он.

https://ria.ru/20231202/kndr-1913295237.html

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в мире, космос - риа наука, сельджук байрактар, турция