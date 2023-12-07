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Турецкая Baykar сообщила о планах отправить в космос спутник в 2025 году
Турецкая Baykar сообщила о планах отправить в космос спутник в 2025 году - РИА Новости, 07.12.2023
Турецкая Baykar сообщила о планах отправить в космос спутник в 2025 году
Один из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире, турецкая компания Baykar рассчитывает в 2025 году отправить в космос свой первый... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:18
2023-12-07T09:18
2023-12-07T09:18
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Один из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире, турецкая компания Baykar рассчитывает в 2025 году отправить в космос свой первый спутник, сообщил председатель совета директоров компании Сельджук Байрактар. "Работа над нашей космической инициативой продолжается уже 1,5 года. Мы не идем туда, куда идут все остальные, мы предвидим будущее и готовимся к гонке за этим будущим уже сегодня. Мы работаем над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами. В 2025 году мы отправим в космос наш первый спутник", - приводит его слова газета Akşam. По его словам, компания разработает спутник, который будет оказывать поддержку в разработке новшеств для глобальных навигационных систем и специальных коммуникационных приложений. "Мы также работаем над орбитальными транспортными средствами в области космических технологий", - сказал он.
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в мире, космос - риа наука, сельджук байрактар, турция
В мире, Космос - РИА Наука, Сельджук Байрактар, Турция
Турецкая Baykar сообщила о планах отправить в космос спутник в 2025 году
Турецкая компания Baykar рассчитывает в 2025 году отправить свой первый спутник
АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Один из крупнейших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире, турецкая компания Baykar рассчитывает в 2025 году отправить в космос свой первый спутник, сообщил председатель совета директоров компании Сельджук Байрактар.
«
"Работа над нашей космической инициативой продолжается уже 1,5 года. Мы не идем туда, куда идут все остальные, мы предвидим будущее и готовимся к гонке за этим будущим уже сегодня. Мы работаем над низкоорбитальными командными спутниками и орбитальными транспортными средствами. В 2025 году мы отправим в космос наш первый спутник", - приводит его слова газета Akşam.
По его словам, компания разработает спутник, который будет оказывать поддержку в разработке новшеств для глобальных навигационных систем и специальных коммуникационных приложений.
"Мы также работаем над орбитальными транспортными средствами в области космических технологий", - сказал он.
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