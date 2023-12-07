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Россия и Саудовская Аравия расширят сотрудничество в туризме и спорте
Россия и Саудовская Аравия расширят сотрудничество в туризме и спорте - РИА Новости, 07.12.2023
Россия и Саудовская Аравия расширят сотрудничество в туризме и спорте
Россия и Саудовская Аравия договорились о важности расширения сотрудничества в технологиях, судебной системе, туризме, спорте, здравоохранении, геонауке и... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:23
2023-12-07T16:23
2023-12-07T16:23
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия договорились о важности расширения сотрудничества в технологиях, судебной системе, туризме, спорте, здравоохранении, геонауке и обмене знаниями.Соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля. "Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях:... (4) Коммуникации, технологии и цифровая экономика, инновации, космос, транспорт и логистика. (5) Судебная система и правосудие, а также начало обсуждения соглашения о сотрудничестве между двумя странами в судебной сфере по гражданским и коммерческим вопросам. (6) Устойчивый туризм и развитие туристического движения между двумя странами. (7) Спорт... (10) Здравоохранение", - говорится в заявлении.Кроме того, Москва и Эр-Рияд планируют расширять сотрудничество в геонауке и обмене знаниями, чтобы повышать геотехнический потенциал."Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях: ... геонаука и обмен знаниями, способствующий повышению геотехнического потенциала путем проведения геологических, горных и экологических исследований, а также получению выгоды от инвестиционных возможностей в секторах, на которые направлена Национальная промышленная стратегия Королевства, включая фармацевтическую промышленность и медицинское оборудование", - говорится в сообщении.
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владимир путин, саудовская аравия, россия, в мире, новости - туризм, спорт
Владимир Путин, Саудовская Аравия, Россия, В мире, Новости - Туризм, Спорт
Россия и Саудовская Аравия расширят сотрудничество в туризме и спорте
Россия и КСА расширят сотрудничество в туризме, спорте и обмене знаниями
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Россия и Саудовская Аравия договорились о важности расширения сотрудничества
в технологиях, судебной системе, туризме, спорте, здравоохранении, геонауке и обмене знаниями.
Соответствующее совместное заявление по итогам визита президента России Владимира Путина
в Саудовскую Аравию опубликовано на сайте Кремля.
"Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях:... (4) Коммуникации, технологии и цифровая экономика, инновации, космос, транспорт и логистика. (5) Судебная система и правосудие, а также начало обсуждения соглашения о сотрудничестве между двумя странами в судебной сфере по гражданским и коммерческим вопросам. (6) Устойчивый туризм и развитие туристического движения между двумя странами. (7) Спорт... (10) Здравоохранение", - говорится в заявлении.
Кроме того, Москва и Эр-Рияд планируют расширять сотрудничество в геонауке и обмене знаниями, чтобы повышать геотехнический потенциал.
"Две стороны договорились о важности расширения сотрудничества в следующих областях: ... геонаука и обмен знаниями, способствующий повышению геотехнического потенциала путем проведения геологических, горных и экологических исследований, а также получению выгоды от инвестиционных возможностей в секторах, на которые направлена Национальная промышленная стратегия Королевства, включая фармацевтическую промышленность и медицинское оборудование", - говорится в сообщении.
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