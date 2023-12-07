https://ria.ru/20231207/soprotivlenie-1914251618.html

"Сопротивление Зеленскому": СМИ рассказали о ситуации в Киеве

"Сопротивление Зеленскому": СМИ рассказали о ситуации в Киеве - РИА Новости, 07.12.2023

"Сопротивление Зеленскому": СМИ рассказали о ситуации в Киеве

В Киеве на фоне неудач ВСУ и проблем с получением поддержки от Запада сложилась "неопределенная ситуация", при этом уже формируются "фракции сопротивления"... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T04:49

2023-12-07T04:49

2023-12-07T04:51

в мире

киев

украина

сша

владимир зеленский

виталий кличко

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Киеве на фоне неудач ВСУ и проблем с получением поддержки от Запада сложилась "неопределенная ситуация", при этом уже формируются "фракции сопротивления" Владимиру Зеленскому, заявил обозреватель издания Advance Д. Марьянович.Как пишет автор, ситуация на Украине постепенно входит в ту фазу, которую прогнозировали в случае, если США и другие союзники Киева начнут колебаться."Летом стало понятно, что ВСУ в ходе контрнаступления не в состоянии добиться поставленных целей, и вся конструкция западной помощи тогда опасным образом пошатнулась. Кроме того, началась еще более важная новая война на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС, которая перетянула на себя все внимание, а может, и деньги с оружием", - отмечает Марьянович.По итогу нынешнюю ситуацию в Киеве автор называет "неопределенной". "Все те, кто поддерживал Владимира Зеленского, искренне или с расчетом, теперь теряют интерес к нему, поскольку нет мотивации. Сам Владимир Зеленский понимает, что, если ресурсы иссякнут, единственный способ для него остаться у власти — править жестче… или уйти, если это еще возможно", - считает обозреватель.Так, мэр Киева Виталий Кличко недавно обвинил Зеленского во лжи относительно реального положения Украины, при этом бывший боксер, "разумеется", и раньше понимал, что Зеленский лжет, но тогда не в его интересах было об этом говорить. "Теперь же мэр Киева увидел шанс для себя нанести удар по президенту, поскольку сложилось ощущение, что время для этого пришло", - пишет автор.Кроме того, в прошлом месяце главком ВСУ Валерий Залужный признал, что конфликт может "продолжаться годами и истощить украинское государство", при этом Кличко похвалил генерала за "правду"."Таким образом, уже формируются фракции сопротивления самому президенту. Виталий Кличко осторожно прогнозирует, какая из них в итоге может выстоять, когда Украина погрузится в очень глубокий кризис, а она обязательно в него погрузится, когда станет окончательно ясно, что помощь иссякла…", - утверждает Марьянович.В результате "единственным спасением" для Украины может стать бунт против Зеленского и договор для выхода из конфликта с Россией, однако "кое-кто" отчаянно этому сопротивляется, считает обозреватель."Нынешняя администрация США не хочет примирения. Возможно, американцы будут склонять Владимира Зеленского к тому, чтобы он избавился от Залужного, хотя это не так-то просто. Конечно, когда станет понятно, что все дальнейшие действия бесперспективны, США тоже отшатнутся от Владимира Зеленского, поскольку его обхаживания никогда никому особо не нравились, кроме чиновников низшего ранга и СМИ", - резюмирует он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231206/znak-1914208131.html

https://ria.ru/20231206/armiya-1914222397.html

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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, виталий кличко, валерий залужный, вооруженные силы украины