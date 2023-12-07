https://ria.ru/20231207/songkran-1914295957.html

Праздник Сонгкран, тайский Новый год, вошел в Список ЮНЕСКО

Праздник Сонгкран, тайский Новый год, вошел в Список ЮНЕСКО - РИА Новости, 07.12.2023

Праздник Сонгкран, тайский Новый год, вошел в Список ЮНЕСКО

Праздник Сонгкран, тайский Новый год, признан ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия человечества, сообщает МИД Таиланда в специальном... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T12:37

2023-12-07T12:37

2023-12-07T12:37

туризм

туризм

новости - туризм

таиланд

юнеско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846043840_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_5779f9a4ec3197b4afc332f5b533a050.jpg

БАНГКОК, 7 дек – РИА Новости. Праздник Сонгкран, тайский Новый год, признан ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия человечества, сообщает МИД Таиланда в специальном пресс-релизе. "Шестого декабря 2023 года Восемнадцатая сессия межправительственного комитета по сохранению нематериального культурного наследия, заседание которой проходило в городе Касане, республика Ботсвана, приняла решение о включении "Сонгкрана в Таиланде, традиционного тайского Нового года" в список объектов нематериального культурного наследия в соответствии с конвенцией ЮНЕСКО о сохранении нематериального культурного наследия человечества", – говорится в пресс-релизе. Заявку на внесение Сонгкрана в список объектов нематериального наследия Таиланд подал в ЮНЕСКО в 2020 году. Помимо Сонгкрана, такими объектами в последние годы были признаны тайский традиционный театр "Кхон", тайский традиционный массаж и южнотаиландский театр танца "Нора" (другое название "Манора"). Сонгкран представляет собой праздник наступления Нового года по тайскому традиционному солнечному календарю и отмечается 13, 14 и 15 апреля (15 апреля – первый день нового года тайской эры). Название праздника заимствовано из древнеиндийского языка Санскрит и означает "переход", знаменуя переход солнца из одного знака зодиака в другой, в данном случае, в соответствии с тайской астрологией, из знака Рыб в знак Овен. В дни Сонгкрана принято чествовать предков и старших членов семьи, а также поливать водой статуи Будды и друг друга в знак очищения от плохой кармы прошедшего года. В современном варианте празднования тайского Нового года традиционному церемониальному поливанию водой сопутствуют "водные баталии" на улицах городов и других населенных пунктов с применением водяных пистолетов и ружей, а также установленных в кузовах пикапов бочек с водой с насосами и шлангами. Накануне внесения Сонгкрана в список нематериального культурного наследия правительство Таиланда выступило с инициативой праздновать Сонгкран 2023 года в течение всего апреля, передавая эстафету праздника от провинции к провинции. Тем не менее, если этот план будет реализован, официальными днями праздника все же останутся 13, 14 и 15 апреля. Новый год по солнечному календарю традиционалистского буддийского учения Тхеравада, которое принято не только в Таиланде, но и в Мьянме, Лаосе, Камбодже и Шри-Ланке, празднуют в середине апреля и в этих странах, три из которых являются соседними с Таиландом. В Мьянме (где праздник называется "Тинджан"), Лаосе ("Пимай") и Камбодже ("Сангкранта") также существуют традиции поливания друг друга водой и уличных водных баталий.Конвенция ЮНЕСКО о сохранении нематериального культурного наследия человечества была принята на Генеральной конференции ЮНЕСКО 17 октября 2003 года. Таиланд присоединился к Конвенции в 2016 году.

https://ria.ru/20231204/tailand-1913568908.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, таиланд, юнеско