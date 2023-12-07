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СМИ: в ЦАХАЛ могут временно увеличить возраст окончания службы в резерве - РИА Новости, 07.12.2023
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12:34 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sluzhba-1914325175.html
СМИ: в ЦАХАЛ могут временно увеличить возраст окончания службы в резерве
СМИ: в ЦАХАЛ могут временно увеличить возраст окончания службы в резерве - РИА Новости, 07.12.2023
СМИ: в ЦАХАЛ могут временно увеличить возраст окончания службы в резерве
Министерства обороны и юстиции Израиля подготовили временное распоряжение об увеличении на один год возраста службы в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:34
2023-12-07T12:34
в мире
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Министерства обороны и юстиции Израиля подготовили временное распоряжение об увеличении на один год возраста службы в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с целью поддержания боеготовности во время продолжающейся военной операции в секторе Газа, сообщила в четверг израильская радиостанция Kan. Согласно временной директиве, резервисты, не являющиеся офицерами, будут освобождаться от службы в возрасте 41 года вместо нынешних 40 лет. Как сообщает радиостанция, возраст освобождения от службы для резервистов-офицеров составит 46 лет вместо 45, а на должностях военных специалистов, где возраст освобождения составляет 49 лет, его продлят до 50 лет. Радиостанция отмечает, что данное распоряжение должно быть утверждено парламентом страны (кнессетом). По ее данным, целью данной директивы является оставить большее число резервистов на службе в армии на время операции Израиля в секторе Газа, которая, по словам израильских официальных лиц, займет продолжительное время.
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в ЦАХАЛ могут временно увеличить возраст окончания службы в резерве

Kan: в Израиле могут временно поднять возраст окончания службы в резерве на год

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Министерства обороны и юстиции Израиля подготовили временное распоряжение об увеличении на один год возраста службы в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с целью поддержания боеготовности во время продолжающейся военной операции в секторе Газа, сообщила в четверг израильская радиостанция Kan.
Согласно временной директиве, резервисты, не являющиеся офицерами, будут освобождаться от службы в возрасте 41 года вместо нынешних 40 лет. Как сообщает радиостанция, возраст освобождения от службы для резервистов-офицеров составит 46 лет вместо 45, а на должностях военных специалистов, где возраст освобождения составляет 49 лет, его продлят до 50 лет.
Радиостанция отмечает, что данное распоряжение должно быть утверждено парламентом страны (кнессетом). По ее данным, целью данной директивы является оставить большее число резервистов на службе в армии на время операции Израиля в секторе Газа, которая, по словам израильских официальных лиц, займет продолжительное время.
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В миреИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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