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В Госдуме рассказали детали проекта об ответственности за треш-стримы
В Госдуме рассказали детали проекта об ответственности за треш-стримы - РИА Новости, 07.12.2023
В Госдуме рассказали детали проекта об ответственности за треш-стримы
Проект о наказании за треш-стримы предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей и конфискацию имущества, сообщил один из авторов документа, глава комитета ГД по... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T23:41
2023-12-07T23:41
2023-12-07T23:41
общество
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Проект о наказании за треш-стримы предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей и конфискацию имущества, сообщил один из авторов документа, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.В Госдуму внесен пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы, соответствующие документы размещены в думской электронной базе. Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда."Внесли в Государственную думу пакет законопроектов о блокировке треш-стримов и ответственности за них... Законопроект, над которым мы работали последние полтора года,... установит административную (в виде штрафов до 700 тысяч и конфискации имущества) ответственность для треш-стримеров", - сообщил он в своем Telegram-канал.Депутат также уточнил, что, согласно внесенным проектам, суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента в интернете и будет обязательство социальных сетей мониторить его и удалять.
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общество, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали детали проекта об ответственности за треш-стримы
Депутат Метелев: проект за треш-стримы предусматривает штраф до 700 тысяч рублей
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Проект о наказании за треш-стримы предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей и конфискацию имущества, сообщил
один из авторов документа, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
В Госдуму внесен пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы, соответствующие документы размещены в думской электронной базе. Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.
"Внесли в Государственную думу пакет законопроектов о блокировке треш-стримов и ответственности за них... Законопроект, над которым мы работали последние полтора года,... установит административную (в виде штрафов до 700 тысяч и конфискации имущества) ответственность для треш-стримеров", - сообщил он в своем Telegram-канал.
Депутат также уточнил, что, согласно внесенным проектам, суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента в интернете и будет обязательство социальных сетей мониторить его и удалять.
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